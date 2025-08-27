قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدالة تحسم القضية.. السجن المُشدّد لعصابة التزوير والنصب بمنطقة المعصرة |تفاصيل
الإيجار القديم بنظام جديد | حد أدنى 250 جنيهًا وتقييم المناطق يُحدّد القيم النهائية
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا
رضا عبد العال: صفقات الأهلي «مقلب كبير»
فوضى العيادات غير المُرخصة .. بين مُعاناة الأطباء المُرخصين وتهديد حياة المرضى
بسبب النفط الروسي.. ترامب يضرب اقتصاد الهند برسوم جمركية 50%
انقسام داخل الأهلي حول مستقبل ريبيرو قبل مباراة بيراميدز
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الألماني لبحث تطورات غزة والملف النووي الإيراني
هل الصلاة وقت الشروق حرام؟.. مكروه ونهى عنه النبي عدا 6 ركعات
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة
قانون جديد ينظّم ملكية الدولة في الشركات| قواعد موحدة وإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

لأول مرة.. جوجل قد تسمح لآيفون بالاستفادة من ميزة حصرية في أندرويد

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أظهرت أكواد برمجية جديدة تم اكتشافها في أحدث إصدار من "خدمات جوجل بلاي" أن شركة جوجل قد تكون تعمل بالفعل على تطوير نسخة من ميزة المشاركة السريعة "Quick Share" تسمح بتبادل الملفات بسهولة مع أجهزة آيفون وماك.

وإذا كانت هذه الميزة قيد التطوير حقًا، فإنها قد تنهي سنوات من المعاناة وتجعل عملية مشاركة الملفات بين الأجهزة ذات أنظمة التشغيل المختلفة أسهل من أي وقت مضى.

الأدلة تتزايد: أكواد وقوائم مخفية

وجد موقع "Android Authority" سطرًا برمجيًا داخل التطبيق يذكر بشكل مباشر مشاركة "ملفات مشفرة من طرف إلى طرف مع آيفون وأجهزة أخرى". ورغم أن القوائم المتعلقة بالكود ليست ظاهرة للمستخدمين، إلا أن الموقع تمكن من تفعيل قائمة مخفية تذكر صراحةً المشاركة مع هواتف آيفون.

ومن المثير للاهتمام أن هذه القائمة تطلب من المستخدمين تسجيل الدخول بحساب جوجل، وهو أمر غير معتاد في ميزة Quick Share الحالية التي تعمل بدون حساب، مما يرجح أن هذا الشرط قد يكون متعلقًا بأمان عملية النقل بين نظامي التشغيل المختلفين.

وتأتي هذه الأدلة الجديدة لتعزز تلميحات سابقة ظهرت في أواخر العام الماضي، مما يؤكد أن الميزة موجودة بالفعل على رادار جوجل، حتى لو لم تعلن عنها الشركة رسميًا بعد.

حل لمعاناة مستمرة

حاليًا، تسمح ميزة Quick Share بنقل الملفات بسهولة وسرعة بين أجهزة أندرويد المتوافقة (مثل Pixel 10 أو Galaxy S25) وأجهزة الكمبيوتر. وفي المقابل، يمتلك مستخدمو آبل ميزة AirDrop التي تعمل فقط بين أجهزة آبل. لكن محاولة مشاركة ملف بين هاتف iPhone 16 وهاتف Pixel 10 هي عملية "فوضوية ومعقدة".

وقد أثبتت شركة ون بلس بالفعل أن مثل هذه الميزة ممكنة، حيث قدمت ميزة "Share with iPhone" في هواتفها مثل OnePlus 13، والتي تعمل عبر تطبيق مساعد يتم تثبيته على هاتف الآيفون.

من وجهة نظري، لقد طال انتظارنا لحل موحد لمشاركة الملفات يتجاوز حدود الأنظمة. فمهمة بسيطة مثل مشاركة الصور بين الأصدقاء دون أن يتم ضغطها وتشويهها من قبل تطبيقات المراسلة، لا ينبغي أن تكون بهذه الصعوبة في عام 2025.

جوجل شركة جوجل Android

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

أحمد موسى

قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

ترشيحاتنا

الإفتاء

ما حكم من لا يقدر على دفع كفارة الحلف؟.. أمين الإفتاء يجيب

أمين (البحوث الإسلامية)

أمين البحوث الإسلامية: رحمة النبي وسعت الإنسان والحيوان و الجماد

الشبشب المقلوب يجلب الفقر

هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر؟.. انتبه لـ 5 حقائق تحميك من الشرك

بالصور

لا تضعيه بجانب البطاطس.. الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لتجنّب العفن والروائح الكريهة

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة

كوكتيل الكورتيزول مشروب التيك توك الطبيعي.. يقلل التوتر ويحسن النوم

مشروب الكورتيزول
مشروب الكورتيزول
مشروب الكورتيزول

ماذا يحدث عند شرب البابونج؟.. فوائد صحية مذهلة

ما هي فوائد البابونج الصحية
ما هي فوائد البابونج الصحية
ما هي فوائد البابونج الصحية

خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم

الرحم
الرحم
الرحم

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

