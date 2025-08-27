لأول مرة.. جوجل قد تسمح لآيفون بالاستفادة من ميزة حصرية في أندرويد

أظهرت أكواد برمجية جديدة تم اكتشافها في أحدث إصدار من "خدمات جوجل بلاي" أن شركة جوجل قد تكون تعمل بالفعل على تطوير نسخة من ميزة المشاركة السريعة "Quick Share" تسمح بتبادل الملفات بسهولة مع أجهزة آيفون وماك.

وإذا كانت هذه الميزة قيد التطوير حقًا، فإنها قد تنهي سنوات من المعاناة وتجعل عملية مشاركة الملفات بين الأجهزة ذات أنظمة التشغيل المختلفة أسهل من أي وقت مضى.

الأدلة تتزايد: أكواد وقوائم مخفية

وجد موقع "Android Authority" سطرًا برمجيًا داخل التطبيق يذكر بشكل مباشر مشاركة "ملفات مشفرة من طرف إلى طرف مع آيفون وأجهزة أخرى". ورغم أن القوائم المتعلقة بالكود ليست ظاهرة للمستخدمين، إلا أن الموقع تمكن من تفعيل قائمة مخفية تذكر صراحةً المشاركة مع هواتف آيفون.

ومن المثير للاهتمام أن هذه القائمة تطلب من المستخدمين تسجيل الدخول بحساب جوجل، وهو أمر غير معتاد في ميزة Quick Share الحالية التي تعمل بدون حساب، مما يرجح أن هذا الشرط قد يكون متعلقًا بأمان عملية النقل بين نظامي التشغيل المختلفين.

وتأتي هذه الأدلة الجديدة لتعزز تلميحات سابقة ظهرت في أواخر العام الماضي، مما يؤكد أن الميزة موجودة بالفعل على رادار جوجل، حتى لو لم تعلن عنها الشركة رسميًا بعد.

حل لمعاناة مستمرة

حاليًا، تسمح ميزة Quick Share بنقل الملفات بسهولة وسرعة بين أجهزة أندرويد المتوافقة (مثل Pixel 10 أو Galaxy S25) وأجهزة الكمبيوتر. وفي المقابل، يمتلك مستخدمو آبل ميزة AirDrop التي تعمل فقط بين أجهزة آبل. لكن محاولة مشاركة ملف بين هاتف iPhone 16 وهاتف Pixel 10 هي عملية "فوضوية ومعقدة".

وقد أثبتت شركة ون بلس بالفعل أن مثل هذه الميزة ممكنة، حيث قدمت ميزة "Share with iPhone" في هواتفها مثل OnePlus 13، والتي تعمل عبر تطبيق مساعد يتم تثبيته على هاتف الآيفون.

من وجهة نظري، لقد طال انتظارنا لحل موحد لمشاركة الملفات يتجاوز حدود الأنظمة. فمهمة بسيطة مثل مشاركة الصور بين الأصدقاء دون أن يتم ضغطها وتشويهها من قبل تطبيقات المراسلة، لا ينبغي أن تكون بهذه الصعوبة في عام 2025.