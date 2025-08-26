قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على رجل بعد إحراقه للعلم الأمريكي أمام البيت الأبيض
خطوة بخطوة .. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 عبر هذا الرابط
انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.. شعبة السيارات تكشف مفاجآت سارة للمواطنين
ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025
شواطئ برائحة الموت.. منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة في الإسكندرية
الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل
وداعاً للمحتالين.. جوجل تضيف خاصية جديدة تتيح التحقق من هوية المتصل
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لتسهيل تحرير مقاطع الفيديو.. جوجل تدمج تطبيق Vids الذكي في "درايف"

احمد الشريف

تواصل شركة جوجل سلسلة تحديثاتها المركزة على الذكاء الاصطناعي، وهذه المرة بتحديث عملي ومفيد يهدف إلى تسهيل حياة منشئي المحتوى، حيث أعلنت عن تكامل أعمق بين خدمة التخزين السحابي "جوجل درايف" وتطبيقها لإنشاء الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي Vids.

يسمح هذا التكامل الجديد للمستخدمين بتعديل مقاطع الفيديو المخزنة على "درايف" مباشرة من المتصفح، دون الحاجة إلى تحميلها على أجهزتهم أولاً، مما يوفر الوقت ومساحة التخزين.

تعديل الفيديو بضغطة زر واحدة

أصبحت العملية الآن أكثر سلاسة من أي وقت مضى. فعند معاينة مقطع فيديو على "جوجل درايف"، سيظهر زر "فتح" (Open) جديد في الزاوية العلوية اليمنى. وبمجرد الضغط عليه، سيتم تشغيل تطبيق Vids مباشرة في المتصفح مع تحميل الفيديو تلقائيًا، لتتمكن من البدء فورًا في التعديل، سواء بقص المقاطع، أو إضافة موسيقى، أو إدراج نصوص وغيرها.

تعتبر هذه الميزة مثالية لإجراء تعديلات سريعة أو تغييرات في اللحظة الأخيرة قبل مشاركة الفيديو مع الزملاء أو الأصدقاء.

القيود والمتطلبات

لضمان أفضل أداء، هناك بعض القيود التي يجب أخذها في الاعتبار:

أنواع الملفات المدعومة: MP4, QuickTime, OGG, و WebM.

حدود المقطع الواحد: يجب ألا يتجاوز طول المقطع 35 دقيقة أو حجمه 4 جيجابايت.

حفظ الملف: عند الانتهاء من التعديل، يقوم Vids بإنشاء ملف جديد، لذا ستحتاج إلى حفظ أو تصدير عملك بشكل منفصل.

دعم المتصفحات: تعمل الميزة بشكل أفضل على متصفحات كروم، فايرفوكس، وإيدج على نظام ويندوز، مع دعم محدود للمتصفحات الأخرى.

لمن يتوفر هذا التحديث؟

التحديث متاح لمجموعة واسعة من مشتركي Google Workspace، بما في ذلك خطط الأعمال والمؤسسات والتعليم. كما أنه متاح لمستخدمي إضافات Gemini Business و Enterprise، ومشتركي Google AI Pro و Ultra.

وتعتبر هذه الإضافة تحسينًا جوهريًا يعزز من تكامل خدمات جوجل، ويحول Vids من مجرد تطبيق مستقل إلى أداة تحرير سريعة وفعالة مدمجة في قلب سير عملك اليومي على "درايف".

