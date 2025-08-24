قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
صلحوا الجرح.. جديد حالة طبيب مستشفى السيد جلال بعد شق وشه بمشرط
عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين
برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
نظرة مبكرة.. تسريب يكشف عن تغييرات تصميمية مهمة في تحديث خرائط جوجل القادم

احمد الشريف

بدأت شركة جوجل في اختبار سلسلة من التغييرات المرئية الدقيقة على تطبيق "خرائط جوجل" (Google Maps) لنظام أندرويد، بهدف منح التطبيق مظهرًا أكثر حداثة وتنظيمًا، وجعل استخدامه أسهل وأكثر سلاسة.

تم رصد هذه التعديلات في الإصدار رقم 25.34.00.796159725 من التطبيق، ويبدو أنها جزء من تحديث يتم تفعيله من جانب الخادم، مما يعني أنه سيصل للمستخدمين تدريجيًا. وإليكم أبرز التغييرات الملحوظة.

صفحة إعدادات أكثر تنظيمًا

أول وأهم تغيير هو إعادة تصميم صفحة الإعدادات، التي كانت توصف سابقًا بأنها "مزدحمة" و"فوضوية". المظهر الجديد أصبح الآن أقل تشويشًا وأكثر تنظيمًا، مما سيسهل على المستخدمين العثور على الخيارات التي يبحثون عنها.

تعديلات مرئية على واجهة الخريطة

حصلت الواجهة الرئيسية للخريطة على عدة لمسات تصميمية جديدة، تشمل:

زر أنواع الخريطة: أصبح الزر الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، والذي يسمح بالتبديل بين العرض الافتراضي وعرض القمر الصناعي والتضاريس، ملونًا وبارزًا بشكل أفضل.

زر الموقع الحالي: تم تحديث تصميم أيقونة تحديد الموقع الحالي على الخريطة.

معاينة التجوّل الافتراضي: أصبح شكل نافذة معاينة التجوّل الافتراضي (Street View) دائريًا مربعًا (Squircle)، وهو ما يتماشى مع لغة تصميم جوجل الجديدة Material 3 Expressive.

بطاقة معلومات الأماكن: تم تغيير مكان الأزرار الرئيسية في بطاقة معلومات أي مكان (مثل الاتجاهات، التذاكر، وغيرها)، حيث انتقلت من أعلى البطاقة إلى أسفلها عند توسيعها.

تجربة بحث أذكى مع خيار "استكشاف"

حصل شريط البحث أيضًا على ترقية مهمة. فبدلاً من عرض قائمة بعمليات البحث الأخيرة فقط عند الضغط عليه، سيظهر تصميم جديد يضيف خيار "استكشاف" (Explore).

عند اختيار هذا الخيار، ستقوم خرائط جوجل بتحليل موقعك الحالي، والوقت، وسجل بحثك السابق لتقترح عليك بذكاء مطاعم، ومواقع تاريخية، وفعاليات محلية في المنطقة التي تتصفحها.

التحديث يصل تدريجيًا عبر الخوادم

تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو كان لديك رقم الإصدار الصحيح للتطبيق على هاتفك، فقد لا تظهر لك هذه التغييرات فورًا. فهذا التحديث يتم تفعيله من جانب خوادم جوجل (Server-side)، مما يعني أن جوجل هي من تقرر متى يتم تفعيله لحسابك.

لا توجد معلومات عن الموعد النهائي لوصول التحديث للجميع، ولكن نظرًا لأن التغييرات تجميلية في معظمها ولا تضيف قدرات جديدة كبرى، يمكن للمستخدمين انتظار وصولها بهدوء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد