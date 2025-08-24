نظرة مبكرة.. تسريب يكشف عن تغييرات تصميمية مهمة في تحديث خرائط جوجل القادم

بدأت شركة جوجل في اختبار سلسلة من التغييرات المرئية الدقيقة على تطبيق "خرائط جوجل" (Google Maps) لنظام أندرويد، بهدف منح التطبيق مظهرًا أكثر حداثة وتنظيمًا، وجعل استخدامه أسهل وأكثر سلاسة.

تم رصد هذه التعديلات في الإصدار رقم 25.34.00.796159725 من التطبيق، ويبدو أنها جزء من تحديث يتم تفعيله من جانب الخادم، مما يعني أنه سيصل للمستخدمين تدريجيًا. وإليكم أبرز التغييرات الملحوظة.

صفحة إعدادات أكثر تنظيمًا

أول وأهم تغيير هو إعادة تصميم صفحة الإعدادات، التي كانت توصف سابقًا بأنها "مزدحمة" و"فوضوية". المظهر الجديد أصبح الآن أقل تشويشًا وأكثر تنظيمًا، مما سيسهل على المستخدمين العثور على الخيارات التي يبحثون عنها.

تعديلات مرئية على واجهة الخريطة

حصلت الواجهة الرئيسية للخريطة على عدة لمسات تصميمية جديدة، تشمل:

زر أنواع الخريطة: أصبح الزر الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، والذي يسمح بالتبديل بين العرض الافتراضي وعرض القمر الصناعي والتضاريس، ملونًا وبارزًا بشكل أفضل.

زر الموقع الحالي: تم تحديث تصميم أيقونة تحديد الموقع الحالي على الخريطة.

معاينة التجوّل الافتراضي: أصبح شكل نافذة معاينة التجوّل الافتراضي (Street View) دائريًا مربعًا (Squircle)، وهو ما يتماشى مع لغة تصميم جوجل الجديدة Material 3 Expressive.

بطاقة معلومات الأماكن: تم تغيير مكان الأزرار الرئيسية في بطاقة معلومات أي مكان (مثل الاتجاهات، التذاكر، وغيرها)، حيث انتقلت من أعلى البطاقة إلى أسفلها عند توسيعها.

تجربة بحث أذكى مع خيار "استكشاف"

حصل شريط البحث أيضًا على ترقية مهمة. فبدلاً من عرض قائمة بعمليات البحث الأخيرة فقط عند الضغط عليه، سيظهر تصميم جديد يضيف خيار "استكشاف" (Explore).

عند اختيار هذا الخيار، ستقوم خرائط جوجل بتحليل موقعك الحالي، والوقت، وسجل بحثك السابق لتقترح عليك بذكاء مطاعم، ومواقع تاريخية، وفعاليات محلية في المنطقة التي تتصفحها.

التحديث يصل تدريجيًا عبر الخوادم

تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو كان لديك رقم الإصدار الصحيح للتطبيق على هاتفك، فقد لا تظهر لك هذه التغييرات فورًا. فهذا التحديث يتم تفعيله من جانب خوادم جوجل (Server-side)، مما يعني أن جوجل هي من تقرر متى يتم تفعيله لحسابك.

لا توجد معلومات عن الموعد النهائي لوصول التحديث للجميع، ولكن نظرًا لأن التغييرات تجميلية في معظمها ولا تضيف قدرات جديدة كبرى، يمكن للمستخدمين انتظار وصولها بهدوء