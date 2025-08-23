في أحدث تغييرات Material 3.. جوجل تطلق تحديثًا جذريًا لتطبيق الساعة بتصميم أكثر وضوحًا وسهولة

تواصل شركة جوجل تحديث تطبيقاتها الأساسية لتعتمد على لغة التصميم الجديدة "Material 3 Expressive"، وهذه المرة جاء الدور على واحد من أكثر التطبيقات استخدامًا على أي هاتف: تطبيق "الساعة" (Google Clock).

بدأت جوجل في طرح التحديث الجديد الذي يحمل إصدار رقم 8.1 عبر متجر "جوجل بلاي"، والذي يقدم تغييرات تصميمية كبيرة تهدف إلى جعل استخدام التطبيق أسهل وأكثر سلاسة، مع الحفاظ على جميع ميزاته الحالية.

تحسينات جذرية في قسم المنبه

حظي قسم المنبه بالنصيب الأكبر من التغييرات، والتي شملت خلفية مميزة للمنبهات النشطة، أصبح من السهل الآن التمييز بين المنبهات المفعّلة وغير المفعّلة، حيث تظهر النشطة منها بخلفية ملونة وواضحة.

شاشة إعداد منبه جديدة: تم إعادة تصميم شاشة إضافة منبه جديد بالكامل، حيث أصبحت جميع الخيارات (مثل تغيير الاسم والصوت، وتحديد الأيام، وتشغيل الاهتزاز) معروضة بطريقة منظمة وسهلة الاستخدام.

كما تم دمج خياري عرض توقعات الطقس وإضافة روتين من "مساعد جوجل" بشكل أفضل.

إيقاف أو غفوة المنبه بضغطة زر: تخلت جوجل عن تصميم "الشريط المنزلق" القديم لإيقاف المنبه، واستبدلته بأزرار واضحة ومميزة لكل خيار، مما يقلل من الأخطاء في الصباح الباكر.

سهولة أكبر في استخدام ساعة الإيقاف

لعل التحسين الأبرز من حيث سهولة الاستخدام يظهر في قسم ساعة الإيقاف (Stopwatch). فقد تم تكبير حجم الأزرار بشكل ملحوظ لجميع الخيارات - إيقاف، إعادة تعيين، وتسجيل لفة (Lap) - مما يجعل استخدامها أسرع وأكثر دقة.

قسم المؤقتات.. التحديث المنتظر لم يصل بعد

رغم هذه التحسينات، لاحظ موقع "Android Authority" أن التحديث المرئي لقسم المؤقتات (Timers)، الذي ظهر في تسريبات سابقة، لم يتم تفعيله في هذه النسخة النهائية بعد.

ويشير الموقع إلى أن الكود الخاص بالتصميم الجديد موجود بالفعل داخل التطبيق ويتضمن نفس التحسينات من خطوط وأزرار أكبر وتنظيم أفضل للمعلومات، مما يرجح أن جوجل ستقوم بتفعيله في تحديث لاحق.

من وجهة نظري، فإن هذا التوجه من جوجل نحو تصميمات أكثر وضوحًا وعملية، مثل "Material 3 Expressive"، يجعلني أكثر حماسًا لهواتف Pixel 10 القادمة، مقارنة بالجمالية التي تتبعها آبل في تصميم "الزجاج السائل" لهواتف iPhone 17. كل ما تبقى الآن هو أن تقوم جوجل بتفعيل واجهة المؤقتات الجديدة، ليكتمل هذا التحديث الممتاز.