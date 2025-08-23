قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفاقسي يكشف حجم إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الفريق
الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب
تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام
أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات
المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟
سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها
محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكري
تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة
مسار مؤقت.. تحويلات مرورية بمحيط محطة مترو المطبعة في الهرم
في أحدث تغييرات Material 3.. جوجل تطلق تحديثًا جذريًا لتطبيق الساعة بتصميم أكثر وضوحًا وسهولة

احمد الشريف

 تواصل شركة جوجل تحديث تطبيقاتها الأساسية لتعتمد على لغة التصميم الجديدة "Material 3 Expressive"، وهذه المرة جاء الدور على واحد من أكثر التطبيقات استخدامًا على أي هاتف: تطبيق "الساعة" (Google Clock).

بدأت جوجل في طرح التحديث الجديد الذي يحمل إصدار رقم 8.1 عبر متجر "جوجل بلاي"، والذي يقدم تغييرات تصميمية كبيرة تهدف إلى جعل استخدام التطبيق أسهل وأكثر سلاسة، مع الحفاظ على جميع ميزاته الحالية.

تحسينات جذرية في قسم المنبه

حظي قسم المنبه بالنصيب الأكبر من التغييرات، والتي شملت خلفية مميزة للمنبهات النشطة، أصبح من السهل الآن التمييز بين المنبهات المفعّلة وغير المفعّلة، حيث تظهر النشطة منها بخلفية ملونة وواضحة.

شاشة إعداد منبه جديدة: تم إعادة تصميم شاشة إضافة منبه جديد بالكامل، حيث أصبحت جميع الخيارات (مثل تغيير الاسم والصوت، وتحديد الأيام، وتشغيل الاهتزاز) معروضة بطريقة منظمة وسهلة الاستخدام. 

كما تم دمج خياري عرض توقعات الطقس وإضافة روتين من "مساعد جوجل" بشكل أفضل.

إيقاف أو غفوة المنبه بضغطة زر: تخلت جوجل عن تصميم "الشريط المنزلق" القديم لإيقاف المنبه، واستبدلته بأزرار واضحة ومميزة لكل خيار، مما يقلل من الأخطاء في الصباح الباكر.

سهولة أكبر في استخدام ساعة الإيقاف

لعل التحسين الأبرز من حيث سهولة الاستخدام يظهر في قسم ساعة الإيقاف (Stopwatch). فقد تم تكبير حجم الأزرار بشكل ملحوظ لجميع الخيارات - إيقاف، إعادة تعيين، وتسجيل لفة (Lap) - مما يجعل استخدامها أسرع وأكثر دقة.

قسم المؤقتات.. التحديث المنتظر لم يصل بعد

رغم هذه التحسينات، لاحظ موقع "Android Authority" أن التحديث المرئي لقسم المؤقتات (Timers)، الذي ظهر في تسريبات سابقة، لم يتم تفعيله في هذه النسخة النهائية بعد.

 ويشير الموقع إلى أن الكود الخاص بالتصميم الجديد موجود بالفعل داخل التطبيق ويتضمن نفس التحسينات من خطوط وأزرار أكبر وتنظيم أفضل للمعلومات، مما يرجح أن جوجل ستقوم بتفعيله في تحديث لاحق.

من وجهة نظري، فإن هذا التوجه من جوجل نحو تصميمات أكثر وضوحًا وعملية، مثل "Material 3 Expressive"، يجعلني أكثر حماسًا لهواتف Pixel 10 القادمة، مقارنة بالجمالية التي تتبعها آبل في تصميم "الزجاج السائل" لهواتف iPhone 17. كل ما تبقى الآن هو أن تقوم جوجل بتفعيل واجهة المؤقتات الجديدة، ليكتمل هذا التحديث الممتاز.

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

خريجو دفعة كفر الشيخ

قوتنا في شبابنا.. تخريج دفعة جديدة من متطوعي صندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد .. تنفيذ 87 مشروعا خدميا وتنمويا لخدمة 400 ألف مواطن

نادى دمياط

استئناف تدريبات فريق كرة القدم الأول بنادي دمياط

بالصور

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

البقدونس والخس والجرجير.. لماذا عليك تناول الخضروات الورقية؟

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

