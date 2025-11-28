ألفاظ خادشة.. القبض على صانع محتوى بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء بالإسكندرية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب

(مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") .

وبمواجهته اعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.