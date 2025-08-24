أخيرا.. جوجل تمنح تطبيق الآلة الحاسبة التحديث الذي يستحقه بتصميم Material 3 الجديد

تواصل شركة جوجل مسيرتها في تحديث تطبيقاتها الأساسية لتعتمد على لغة التصميم العصرية "Material 3 Expressive"، التي تمنح نظام أندرويد 16 مظهره المميز. وهذه المرة، جاء الدور على أحد أقدم وأبسط تطبيقاتها وأكثرها استخدامًا: تطبيق الحاسبة (Google Calculator).

أطلقت جوجل الإصدار رقم 9.0 من التطبيق، والذي يمثل أول عملية إعادة تصميم مرئية كبرى له منذ ما يقرب من سبع سنوات، وذلك بعد تحديثه الأخير في عام 2018. ويأتي التحديث الجديد بتغييرات تجعل التطبيق أكثر حداثة وسهولة في الاستخدام.

أبرز التغييرات في التصميم الجديد

شملت عملية إعادة التصميم عدة جوانب ملحوظة في واجهة التطبيق، أهمها:

أزرار أكبر وأكثر وضوحًا: أصبح تصميم أزرار الأرقام أكبر حجمًا وأقرب إلى حواف بعضها البعض، مما يسهل عملية الضغط ويقلل من الأخطاء.

إخفاء الوظائف المتقدمة: تم تبسيط الصف العلوي الذي كان يضم وظائف مثل الجذر التربيعي وباي (π)، حيث أصبح الآن يظهر سهمًا صغيرًا لأعلى ولأسفل، يمكن من خلاله إظهار هذه الوظائف أو إخفائها للحصول على واجهة أنظف.

تصميم جديد للآلة الحاسبة العلمية: حصلت أزرار العمليات في الآلة الحاسبة العلمية (مثل sin, cos, tan) على تصميم جديد ومغلق داخل أزرار واضحة، مما يحسن من رؤيتها وسهولة استخدامها.

خط جديد وأيقونات محدثة: أصبحت الأرقام المعروضة على شاشة الآلة الحاسبة أطول وأنحف بفضل استخدام خط جديد. كما تم تحديث القائمة الجانبية بإضافة أيقونات صغيرة بجوار كل مهمة (مثل مسح السجل، اختيار المظهر).

كيفية الحصول على التحديث

يجب التنويه إلى أن تطبيق "حاسبة جوجل" ليس تطبيقًا أساسيًا في جميع هواتف أندرويد، فبعض الشركات تستخدم تطبيقاتها الخاصة. إذا لم يكن التطبيق مثبتًا على هاتفك، يمكنك تحميله مباشرة من متجر جوجل بلاي.

أما بالنسبة لمستخدمي هواتف بكسل، فيعتبر التطبيق جزءًا من النظام ولا يمكن إلغاء تثبيته، وسيصلهم التحديث تلقائيًا عبر المتجر.