أبل تلجأ لمنافستها جوجل لإنقاذ سيري وتطويره بذكاء Gemini الاصطناعي

كشف تقرير حديث لوكالة "بلومبرج" الإخبارية عن مفاوضات أولية قد تغير ملامح المنافسة في عالم التكنولوجيا، حيث تجري شركة آبل محادثات مع غريمتها اللدودة جوجل، لبحث إمكانية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي "Gemini" لتشغيل الجيل القادم من مساعدها الصوتي "سيري" (Siri).

يأتي هذا التطور الصادم في أعقاب مؤتمر "Made by Google" هذا الأسبوع، الذي أظهر بوضوح مدى تأخر "سيري" مقارنة بمساعد جوجل المجدد، مما يؤكد أن آبل تواجه أزمة حقيقية في سباق الذكاء الاصطناعي.

أزمة "سيري" تزداد سوءًا

أظهرت جوجل في هواتف Pixel 10 الجديدة ميزة "Magic Cue"، التي تقوم بمهام ذكية مثل استباق حاجة المستخدم للمعلومات وعرضها في الوقت المناسب. فعلى سبيل المثال، عند تلقيك مكالمة من شركة طيران، تقوم الميزة تلقائيًا بجلب رقم حجزك من بريدك الإلكتروني أو التقويم وعرضه على الشاشة.

في المقابل، تم تأجيل ميزة "Personal Siri" المشابهة من آبل حتى ربيع العام القادم مع تحديث iOS 26.4، مما يضع آبل في موقف متأخر للغاية.

تفاصيل المحادثات السرية

وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ "بلومبرج"، فإن آبل هي من بادرت بالتواصل مع جوجل مؤخرًا، وطلبت منها بناء نموذج ذكاء اصطناعي مخصص ليكون الأساس الذي سيُبنى عليه "سيري" المجدد. وأضافت المصادر أن جوجل بدأت بالفعل في تدريب نموذج أولي ليعمل على خوادم آبل.

ولم تحسم آبل قرارها بعد، حيث لا تزال تدرس ما إذا كانت ستعتمد على نموذج تم تطويره داخليًا بالكامل أم ستلجأ إلى شريك خارجي. ويُقال إن الشركة تطور نسختين من "سيري" داخليًا: نسخة "Linwood" التي تعتمد على نماذج آبل الداخلية، ونسخة "Glenwood" التي تستخدم تقنيات خارجية.

وتأتي هذه المحادثات بعد فشل محتمل لمفاوضات سابقة مع شركات أخرى مثل Anthropic و OpenAI.

توجيهات تيم كوك ورؤية مختلفة للذكاء الاصطناعي

في اجتماع داخلي عقد مؤخرًا، أكد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن الشركة "يجب أن تفوز في سباق الذكاء الاصطناعي"، معترفًا بتأخرها ولكنه أعرب عن تفاؤله بقدرة آبل على تطوير منتج متفوق في النهاية.

لكن يبدو أن هناك اختلافًا جوهريًا في الفلسفة. فبينما قد تركز آبل على ميزات إبداعية، تتبنى جوجل نهج "الذكاء الشخصي"، الذي يهدف إلى جعل حياة المستخدم أسهل عبر استباق احتياجاته وتقديم المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، وهو ما يمثل جوهر الفائدة الحقيقية للذكاء الاصطناعي للمستهلك.

إذا تمت هذه الصفقة، فلن تكون المرة الأولى التي تتعاون فيها جوجل مع منافسيها، حيث تقوم حاليًا بتشغيل العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي على هواتف سامسونج. لكن شراكة بهذا الحجم مع آبل لإنقاذ جوهرة تاجها "سيري" ستكون بلا شك لحظة تاريخية في عالم التكنولوجيا.