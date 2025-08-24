قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الترقية الأخيرة.. أندرويد 16 التحديث النهائي لبعض هواتف ريلمي

أندرويد 16
أندرويد 16
شيماء عبد المنعم

رغم مرور أكثر من شهرين على إطلاق جوجل لتحديث أندرويد 16، لم يحصل أي هاتف من شركة ريلمي Realme، على التحديث حتى الآن. 

لكن ريلمي تؤكد أنها ستكون من أوائل المصنعين الذين يطرحون التحديث لهواتفها الرائدة، مع وعود بتوسيع النطاق ليشمل الأجهزة المتوسطة والاقتصادية في وقت أقرب من المعتاد.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض هواتف ريلمي، سيكون تحديث أندرويد 16 هو الأخير، أي لن تتلقى هذه الأجهزة تحديثات نظام كبرى بعده، وستكمل دورة حياتها بنفس الإصدار.

ما هي هواتف ريلمي التي ستحصل على أندرويد 16 كتحديث نهائي؟

قائمة الأجهزة التي سينتهي بها الطريق عند أندرويد 16 تم إعدادها استنادا إلى سياسة التحديثات الرسمية وسجل التحديثات السابقة، ورغم دقتها، ينصح دائما بالتحقق من الإعلان الرسمي النهائي من ريلمي فور صدوره، وتشمل الأجهزة التالية:

Realme GT 5
Realme GT 5 240W
Realme GT 3
Realme 14x
Realme 14 Pro Lite
Realme 13 (LTE/5G)
Realme 13+
Realme 13 Pro
Realme 13 Pro+
Realme 12 (LTE/5G)
Realme 12+
Realme 12 Pro
Realme 12 Pro+
Realme 12x
Realme 12 Lite
Realme Narzo 70
Realme Narzo 70 Pro
Realme Narzo 70x
Realme Narzo 70 Turbo
Realme Narzo N65
Realme C75 4G
Realme C67 4G
Realme C65
Realme C65 4G
Realme C63 5G
Realme C63
Realme C61
Realme P2 Pro
Realme P1
Realme P1 Pro
Realme P1 Speed
Realme Note 60
Realme Note 60x

متى ستبدأ ريلمي بإطلاق تحديث أندرويد 16؟

حتى الآن، لم تكشف ريلمي عن موعد رسمي لإطلاق أندرويد 16، ولكنها أكدت أن Realme GT 7 Pro سيكون أول هاتف يحصل على تحديث Realme UI 7.0 المبني على النظام الجديد.

وسيتبع ذلك وصول التحديث إلى GT 7 وGT 7T، ثم بعد ذلك إلى سلسلة GT 6 وتحديدا GT 6 وGT 6T، قبل أن يبدأ التحديث بالوصول تدريجيا إلى باقي الأجهزة المؤهلة من مختلف الفئات السعرية.

ورغم الصمت الرسمي، من المتوقع أن تبدأ ريلمي قريبا في تجنيد مختبري النسخة التجريبية لتحديث Realme UI 7.0، على أن يبدأ الإصدار المستقر بالوصول في وقت ما خلال شهر سبتمبر، وذلك لمواكبة المنافسين مثل أوبو وOnePlus وسامسونج الذين بدؤوا بالفعل في طرح تحديثاتهم المبنية على أندرويد 16.

أندرويد 16 ريلمي هواتف Realme تحديث Android 16

