الترقية الأخيرة.. أندرويد 16 التحديث النهائي لبعض هواتف ريلمي

رغم مرور أكثر من شهرين على إطلاق جوجل لتحديث أندرويد 16، لم يحصل أي هاتف من شركة ريلمي Realme، على التحديث حتى الآن.

لكن ريلمي تؤكد أنها ستكون من أوائل المصنعين الذين يطرحون التحديث لهواتفها الرائدة، مع وعود بتوسيع النطاق ليشمل الأجهزة المتوسطة والاقتصادية في وقت أقرب من المعتاد.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض هواتف ريلمي، سيكون تحديث أندرويد 16 هو الأخير، أي لن تتلقى هذه الأجهزة تحديثات نظام كبرى بعده، وستكمل دورة حياتها بنفس الإصدار.

ما هي هواتف ريلمي التي ستحصل على أندرويد 16 كتحديث نهائي؟

قائمة الأجهزة التي سينتهي بها الطريق عند أندرويد 16 تم إعدادها استنادا إلى سياسة التحديثات الرسمية وسجل التحديثات السابقة، ورغم دقتها، ينصح دائما بالتحقق من الإعلان الرسمي النهائي من ريلمي فور صدوره، وتشمل الأجهزة التالية:

Realme GT 5

Realme GT 5 240W

Realme GT 3

Realme 14x

Realme 14 Pro Lite

Realme 13 (LTE/5G)

Realme 13+

Realme 13 Pro

Realme 13 Pro+

Realme 12 (LTE/5G)

Realme 12+

Realme 12 Pro

Realme 12 Pro+

Realme 12x

Realme 12 Lite

Realme Narzo 70

Realme Narzo 70 Pro

Realme Narzo 70x

Realme Narzo 70 Turbo

Realme Narzo N65

Realme C75 4G

Realme C67 4G

Realme C65

Realme C65 4G

Realme C63 5G

Realme C63

Realme C61

Realme P2 Pro

Realme P1

Realme P1 Pro

Realme P1 Speed

Realme Note 60

Realme Note 60x

متى ستبدأ ريلمي بإطلاق تحديث أندرويد 16؟

حتى الآن، لم تكشف ريلمي عن موعد رسمي لإطلاق أندرويد 16، ولكنها أكدت أن Realme GT 7 Pro سيكون أول هاتف يحصل على تحديث Realme UI 7.0 المبني على النظام الجديد.

وسيتبع ذلك وصول التحديث إلى GT 7 وGT 7T، ثم بعد ذلك إلى سلسلة GT 6 وتحديدا GT 6 وGT 6T، قبل أن يبدأ التحديث بالوصول تدريجيا إلى باقي الأجهزة المؤهلة من مختلف الفئات السعرية.

ورغم الصمت الرسمي، من المتوقع أن تبدأ ريلمي قريبا في تجنيد مختبري النسخة التجريبية لتحديث Realme UI 7.0، على أن يبدأ الإصدار المستقر بالوصول في وقت ما خلال شهر سبتمبر، وذلك لمواكبة المنافسين مثل أوبو وOnePlus وسامسونج الذين بدؤوا بالفعل في طرح تحديثاتهم المبنية على أندرويد 16.