طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
دعاء الرزق بعد صلاة الفجر .. يفتح لك أبواب السماء والبركة
جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالى للجامعات المصرية
بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير
«أوعي تشتري بسعر غالي».. شعبة الخضر والفاكهة تُوجه رسالة للمواطنين
مصطفى إبراهيم: الزمالك يعيش حاليا بيئة صحية تساعده على التألق
مصطفى شوقي يكشف أسرار و كواليس أغنيته الجديدة بؤبؤ |فيديو
واشنطن ..البنتاجون يقيل رئيس وكالة استخبارات الدفاع
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا
مصرع 5 ركاب وإصابة آخرين في إنقلاب حافلة سياحية بـ نيويورك
حمادة عبداللطيف: خوان ألفينا "حاوي" جديد في الزمالك..وفيريرا هادىء
بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير

شركة ريلمي
شركة ريلمي
احمد الشريف

أشعلت شركة ريلمي الصينية حماس محبي التكنولوجيا، بعد أن نشرت تشويقًا رسميًا لهاتف ذكي جديد سيأتي ببطارية ضخمة تتجاوز سعتها 10,000 مللي أمبير، في خطوة قد تعيد تعريف مفهوم عمر البطارية في الهواتف الذكية وتنهي عصر القلق من نفاد الشحن.

نشرت الشركة عبر حسابها على منصة "X" صورة تشويقية تكشف عن هذا الإنجاز، مؤكدة أنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول الجهاز الجديد في 27 أغسطس الجاري.

حلم يتحول إلى حقيقة

تأتي هذه الخطوة بعد أن استعرضت ريلمي في وقت سابق من هذا العام نموذجًا أوليًا لهاتف ببطارية سعة 10,000 مللي أمبير، لم تتجاوز سماكته 8.5 ملم ووزنه 215 جرامًا، مما أثار إعجاب الكثيرين. والآن، يبدو أن الشركة مستعدة لتقديم منتج استهلاكي حقيقي ببطارية أكبر حجمًا.

ومن المرجح أن تعتمد ريلمي في هاتفها الجديد على تقنية بطاريات "سيليكون-أنود"، وهي نفس التقنية المستخدمة في النموذج الأولي، والتي تتيح تصنيع بطاريات بكثافة طاقة أعلى في مساحة أصغر، وهو ما يفسر قدرتها على دمج هذه السعة الهائلة في تصميم نحيف.

في عالم لا يزال يعاني من سعة 5,000 مللي أمبير

لإدراك حجم هذه القفزة، يكفي أن ننظر إلى بطاريات الهواتف الرائدة الأكثر شهرة في السوق اليوم. فهاتف Galaxy S25 Ultra يأتي ببطارية سعتها 5,000 مللي أمبير، بينما لا يزال هاتف iPhone 16 Pro متأخرًا بسعة 4,685 مللي أمبير. وحتى هاتف Pixel 10 Pro XL الذي تم إطلاقه حديثًا، يصل إلى 5,200 مللي أمبير فقط.

ورغم وجود هواتف مثل OnePlus 13 ببطارية 6,000 مللي أمبير، إلا أن هذه الأرقام تبدو ضئيلة مقارنة بما يحدث في السوق الصيني، حيث أطلقت شاومي مؤخرًا هاتف Redmi Note 15 Pro ببطارية 7,000 مللي أمبير في جسم أنحف من هواتف آبل وسامسونج.

إن فكرة حل أكبر مشكلة تواجه الهواتف الذكية الحديثة تبدو مذهلة. فبعد سنوات من القلق المستمر بشأن عمر البطارية، قد نكون على وشك العودة أخيرًا إلى "أيام المجد" التي كنا نشحن فيها هواتفنا مرة واحدة أو مرتين فقط في الأسبوع. كل الأنظار تتجه الآن إلى يوم 27 أغسطس لمعرفة المزيد عن هذا الجهاز الثوري.

شركة ريلمي منصة X ريلمي

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق وفني صحي64.3% 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات

12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟

12 فئة تدخل المتحف المصري الكبير مجانًا.. هل أنت منهم؟

مجلس الشيوخ

برلماني: الصادرات الزراعية نموذج للنجاح ويجب تعميم التجربة فى قطاعات الإنتاج

قانون العمل

قانون العمل الجديد .. ضوابط التعيينات بالقطاع الخاص

القطاع الزراعي

خبير: طفرة الصادرات الزراعية تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكبسة السعودي الأصلية خطوة بخطوة

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… أعراض وأسباب وعلاج الأنيميا

فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان
فقر الدم يسرق طاقتك بصمت… تعرّف على أعراض الأنيميا قبل فوات الأوان

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد