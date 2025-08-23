بطارية عملاقة.. ريلمي تشوق لهاتف "وحش" بسعة تتجاوز 10,000 مللي أمبير

أشعلت شركة ريلمي الصينية حماس محبي التكنولوجيا، بعد أن نشرت تشويقًا رسميًا لهاتف ذكي جديد سيأتي ببطارية ضخمة تتجاوز سعتها 10,000 مللي أمبير، في خطوة قد تعيد تعريف مفهوم عمر البطارية في الهواتف الذكية وتنهي عصر القلق من نفاد الشحن.

نشرت الشركة عبر حسابها على منصة "X" صورة تشويقية تكشف عن هذا الإنجاز، مؤكدة أنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول الجهاز الجديد في 27 أغسطس الجاري.

حلم يتحول إلى حقيقة

تأتي هذه الخطوة بعد أن استعرضت ريلمي في وقت سابق من هذا العام نموذجًا أوليًا لهاتف ببطارية سعة 10,000 مللي أمبير، لم تتجاوز سماكته 8.5 ملم ووزنه 215 جرامًا، مما أثار إعجاب الكثيرين. والآن، يبدو أن الشركة مستعدة لتقديم منتج استهلاكي حقيقي ببطارية أكبر حجمًا.

ومن المرجح أن تعتمد ريلمي في هاتفها الجديد على تقنية بطاريات "سيليكون-أنود"، وهي نفس التقنية المستخدمة في النموذج الأولي، والتي تتيح تصنيع بطاريات بكثافة طاقة أعلى في مساحة أصغر، وهو ما يفسر قدرتها على دمج هذه السعة الهائلة في تصميم نحيف.

في عالم لا يزال يعاني من سعة 5,000 مللي أمبير

لإدراك حجم هذه القفزة، يكفي أن ننظر إلى بطاريات الهواتف الرائدة الأكثر شهرة في السوق اليوم. فهاتف Galaxy S25 Ultra يأتي ببطارية سعتها 5,000 مللي أمبير، بينما لا يزال هاتف iPhone 16 Pro متأخرًا بسعة 4,685 مللي أمبير. وحتى هاتف Pixel 10 Pro XL الذي تم إطلاقه حديثًا، يصل إلى 5,200 مللي أمبير فقط.

ورغم وجود هواتف مثل OnePlus 13 ببطارية 6,000 مللي أمبير، إلا أن هذه الأرقام تبدو ضئيلة مقارنة بما يحدث في السوق الصيني، حيث أطلقت شاومي مؤخرًا هاتف Redmi Note 15 Pro ببطارية 7,000 مللي أمبير في جسم أنحف من هواتف آبل وسامسونج.

إن فكرة حل أكبر مشكلة تواجه الهواتف الذكية الحديثة تبدو مذهلة. فبعد سنوات من القلق المستمر بشأن عمر البطارية، قد نكون على وشك العودة أخيرًا إلى "أيام المجد" التي كنا نشحن فيها هواتفنا مرة واحدة أو مرتين فقط في الأسبوع. كل الأنظار تتجه الآن إلى يوم 27 أغسطس لمعرفة المزيد عن هذا الجهاز الثوري.