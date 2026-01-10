قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موظفة بمدرسة خطفته .. حل لغز اختفاء طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
وزير خارجية الصومال: ما يسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا.. واعتراف إسرائيل غير مقبول
وزير خارجية الصومال: سيادة ووحدة أراضينا أمر لا يقبل التفاوض
إحالة 14 طعنا في الـ 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب لمحكمة النقض
القيادة السيبرانية الإسرائيلية تحذر من رسائل تخويفية: محاولة لإثارة الذعر فقط
لجنة انتخابات الوفد: لاطعون فى اليوم الأول لتلقى التظلمات على رئاسة الحزب
وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه .. طرق التقديم والأوراق المطلوبة
والدته تستحوذ على 80% منها .. كم تقدر ثروة نجم المغرب أشرف حكيمي؟
المدعي العام الإيراني: المشارك في الاحتجاجات عدو لله و يواجه عقوبة الإعدام
حكيمي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل 20 لاعبًا إفريقيًا
خفير يفتعل حريقا في فيلا لسرقة بلاي ستيشن ومتعلقات ثمينة بأكتوبر
الأهلي يكتسح فاركو 4-1 ويودع كأس عاصمة مصر
والدته تستحوذ على 80% منها .. كم تقدر ثروة نجم المغرب أشرف حكيمي؟

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
أحمد أيمن

تصدرت ثروة نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الصحافة العالمية والسوشيال ميديا بسبب حجمها الكبير وطريقة إدارتها.. فما حجم هذه الثروة؟

يُعتبر حكيمي واحدًا من أغنى اللاعبين الأفارقة بفضل مسيرته الاحترافية في أوروبا مع أندية كبرى مثل ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وعقوده الضخمة التي يبرمها هناك، ما زاد من صيته وأرباحه. 

يذكر أن حكيمي في العام الماضي تُوّج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، بعد أدائه وتأثيره الكبير سواء مع ناديه في البطولات الأوروبية أو مع منتخب المغرب في المنافسات الدولية. 

كم تقدر ثروة أشرف حكيمي؟

بحسب تقارير صحفية عالمية، تُقدَّر ثروة حكيمي الحالية بحوالي 24 مليون دولار أمريكي، وهي ناتجة أساسًا من رواتبه السنوية في نادي باريس سان جيرمان التي تبلغ حوالي 14 مليون يورو، إضافة إلى العقود الدعائية والإعلانات التي يوقعها مع بعض العلامات التجارية، وما يجنيه من حقوق صورته ومشاريع تجارية أخرى. 

أما أغرب ما في القصة فهو أن والدته تتحكم في نسبة كبيرة من ثروته، إذ ذكرت بعض المصادر أن ما يقرب من 80% من أمواله مودعة باسم والدته في حساباتها الشخصية، بعد أن قام بتحويل معظم أصوله وأرباحه إليها، وهو ما أثار الجدل عبر منصات التواصل خلال الفترة الماضية. 

هذه الخطوة أثارت اهتمام الإعلام ليس فقط بسبب القيمة المالية الكبيرة، بل أيضًا لأنها جاءت وسط حديث عن حياته الشخصية ومسألة الطلاق التي أعلنها سابقًا من زوجته الممثلة الإسبانية هبة أبوخ، بعد علاقة أثارت اهتمام الجمهور. 

أغلى لاعب في أمم أفريقيا 

وبجانب الحديث عن ثروته، يحظى حكيمي أيضًا بتقدير مالي كبير في عالم كرة القدم؛ فهو يُعد من أغلى اللاعبين في القارة الأفريقية من حيث القيمة السوقية، حيث تقدر قيمته بما يقارب 80 مليون يورو وفقًا لأحدث تقديرات موقع «ترانسفير ماركت».

كما يعد أغلى لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب والتي تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا.

يليه في الترتيب ثنائي قوي هما بريان مبومو من مانشستر يونايتد وفيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي التركي، كل منهما بقيمة سوقية تبلغ 75 مليون يورو تقريباً، حيث يمثل هذا الثنائي قوة هجومية كبيرة بالنسبة لمنتخبات الكاميرون ونيجيريا.

في المركز الثالث يأتي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، بقيمة تقدر 65 مليون يورو، بينما يكمل الكاميروني كارلوس باليبا القائمة بقيمة سوقية بلغت 60 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة هؤلاء الخمسة إلى نحو 355 مليون يورو. 

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي قاد المغرب إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بثنائية نظيفة في ربع النهائي ليضرب أسود الأطلس موعدا مع المتأهل من مباراة الجزائر ونيجيريا.

