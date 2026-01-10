قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول طبي بكفر الزيات: الزوج الناجي بعد وفاة عروسه حالته حرجة
موظفة بمدرسة خطفته .. حل لغز اختفاء طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
وزير خارجية الصومال: ما يسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا.. واعتراف إسرائيل غير مقبول
وزير خارجية الصومال: سيادة ووحدة أراضينا أمر لا يقبل التفاوض
إحالة 14 طعنا في الـ 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب لمحكمة النقض
القيادة السيبرانية الإسرائيلية تحذر من رسائل تخويفية: محاولة لإثارة الذعر فقط
لجنة انتخابات الوفد: لاطعون فى اليوم الأول لتلقى التظلمات على رئاسة الحزب
وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه .. طرق التقديم والأوراق المطلوبة
والدته تستحوذ على 80% منها .. كم تقدر ثروة نجم المغرب أشرف حكيمي؟
المدعي العام الإيراني: المشارك في الاحتجاجات عدو لله و يواجه عقوبة الإعدام
حكيمي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل 20 لاعبًا إفريقيًا
خفير يفتعل حريقا في فيلا لسرقة بلاي ستيشن ومتعلقات ثمينة بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لجنة انتخابات الوفد: لاطعون فى اليوم الأول لتلقى التظلمات على رئاسة الحزب

لجنة إنتخابات الوفد
لجنة إنتخابات الوفد
معتز الخصوصي

أغلقت اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة حزب الوفد أبوابها، برئاسة  النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في اليوم الأول لتلقي الطعون والتظلمات الخاصة بالمرشحين، اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، دون تلقي أي طعون أو تظلمات.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات  حتي غدًا الأحد 11 يناير الجاري، بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، على أن تلتزم اللجنة بالبت في هذه الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026.

وكانت اللجنة قد أعلنت، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس 8 يناير، أن هذا اليوم هو الأخير لتلقي أوراق الترشح لرئاسة حزب الوفد، عن تقدم 8 مرشحين منذ فتح باب الترشح يوم السبت 3 يناير وحتى موعد الغلق، وهم وفقًا للترتيب: النائب الوفدي الأسبق المستشار عيد هيكل، والدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس الحسيني الشرقاوي القيادي الوفدي، وعصام الصباحي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

والجدير بالذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز، عضو الهيئة العليا، مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

لجنة إنتخابات الوفد رئاسة حزب الوفد إنتخابات رئاسة حزب الوفد طارق عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة يطمئن لمزارعي أسوان: نحن معكم في الحقول وفرقنا تعمل على مدار الساعة

محطة الطاقة الشمسية بأسوان

وزيرا التخطيط والزراعة ومدير الإيفاد يفتتحون محطة الزهراء للطاقة الشمسية في أسوان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يسافر إلى النمسا لاستكمال بعض الإجراءات الطبية

بالصور

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

بعد طرحها في الأسواق.. فولفو جنوب أفريقيا تستدعي سيارة كهربائية لمخاوف من اشتعالها ‏

فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية
فولفو EX30 الكهربائية

أسباب التبول كل ساعة.. هل له دلالات خطيرة؟

أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة
أسباب التبول كل ساعة

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد