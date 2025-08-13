قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
Realme P4 Pro.. هاتف جديد من ريلمي بمواصفات رائدة

لمياء الياسين

تستعد شركة Realme لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية Realme P4 بالهند في 20 أغسطس، حيث تتضمن المجموعة طرازين هما: Realme P4 وP4 Pro. 

وتتوفر صفحات تعريفية لهاتف P4 Pro على Flipkart وموقع Realme India الإلكتروني، وقد كشفت بيانات هذه المواقع عن بعض المواصفات الرئيسية للجهاز.

المواصفات الرئيسية لهاتف Realme P4 Pro

وقد أكدت شركة Realme أن هاتف Realme P4 Pro سيحتوي على شاشة AMOLED بتردد 144 هرتز، تدعم سطوعًا يصل إلى 6500 شمعة، وألوانًا بدقة 10 بت، وتدعم HDR10+، الهاتف مزود بتقنية Hyper Vision، وهي شريحة ذكاء اصطناعي طُوّرت بالتعاون مع Pixelworks لتحسين تجربة الألعاب، وتوليد الإطارات في الوقت الفعلي، ورفع مستوى الدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

سيحتوي هاتف P4 Pro على معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، مدمجة في هيكل نحيف بسمك 7.68 مم.

وتزعم الشركة أن البطارية تدعم أكثر من 8 ساعات من اللعب على BGMI بمعدل 90 إطارًا في الثانية.

كما يدعم الشحن بقوة 80 واط، والشحن العكسي بقوة 10 واط، والشحن عبر التجاوز. ولتوفير تبديد الحرارة، زُوّد الجهاز بنظام تبريد AirFlow VC بمساحة 7000 مم².

الميزات الرئيسية لهاتف Realme P4

يأتي هاتف Realme P4 مزود بشاشة AMOLED FHD+ بقياس 6.77 بوصة وتردد 144 هرتز، مع تعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز، وسطوع ذروة 4500 شمعة، ودعم ألوان 10 بت.

 يعمل الجهاز بمعالج Dimensity 7400 وبطارية 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن 80 واط وشحن تجاوزي. كما يتميز بوحدة تبديد الحرارة نفسها بمساحة 7000 مم² الموجودة في إصدار Pro.

لم تكشف Realme بعد عن تصميم هاتفها Realme P4. ومع ذلك، تم تأكيد تصميم هاتف P4 Pro. 

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سفيرة مصر في فريتاون تبحث مع وزير التجارة السيراليوني تعزيز العلاقات الاقتصادية

زاد العزة من مصر إلى غزة.. قافلة المساعدات الـ 14 تنطلق إلى القطاع

تنسيق الجامعات .. فرص ذهبية لخريجي برنامج هندسة السيارات الذكية بجامعة حلوان

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

