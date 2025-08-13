Realme P4 Pro.. هاتف جديد من ريلمي بمواصفات رائدة

تستعد شركة Realme لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية Realme P4 بالهند في 20 أغسطس، حيث تتضمن المجموعة طرازين هما: Realme P4 وP4 Pro.

وتتوفر صفحات تعريفية لهاتف P4 Pro على Flipkart وموقع Realme India الإلكتروني، وقد كشفت بيانات هذه المواقع عن بعض المواصفات الرئيسية للجهاز.

المواصفات الرئيسية لهاتف Realme P4 Pro

وقد أكدت شركة Realme أن هاتف Realme P4 Pro سيحتوي على شاشة AMOLED بتردد 144 هرتز، تدعم سطوعًا يصل إلى 6500 شمعة، وألوانًا بدقة 10 بت، وتدعم HDR10+، الهاتف مزود بتقنية Hyper Vision، وهي شريحة ذكاء اصطناعي طُوّرت بالتعاون مع Pixelworks لتحسين تجربة الألعاب، وتوليد الإطارات في الوقت الفعلي، ورفع مستوى الدقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هاتف P4 Pro

سيحتوي هاتف P4 Pro على معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، مدمجة في هيكل نحيف بسمك 7.68 مم.

وتزعم الشركة أن البطارية تدعم أكثر من 8 ساعات من اللعب على BGMI بمعدل 90 إطارًا في الثانية.

كما يدعم الشحن بقوة 80 واط، والشحن العكسي بقوة 10 واط، والشحن عبر التجاوز. ولتوفير تبديد الحرارة، زُوّد الجهاز بنظام تبريد AirFlow VC بمساحة 7000 مم².

الميزات الرئيسية لهاتف Realme P4

يأتي هاتف Realme P4 مزود بشاشة AMOLED FHD+ بقياس 6.77 بوصة وتردد 144 هرتز، مع تعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز، وسطوع ذروة 4500 شمعة، ودعم ألوان 10 بت.

يعمل الجهاز بمعالج Dimensity 7400 وبطارية 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن 80 واط وشحن تجاوزي. كما يتميز بوحدة تبديد الحرارة نفسها بمساحة 7000 مم² الموجودة في إصدار Pro.

لم تكشف Realme بعد عن تصميم هاتفها Realme P4. ومع ذلك، تم تأكيد تصميم هاتف P4 Pro.