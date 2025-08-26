وداعاً للمحتالين.. جوجل تضيف خاصية جديدة تتيح التحقق من هوية المتصل

بدأت شركة جوجل في طرح تحديث أمني مهم لتطبيق "رسائل جوجل" (Google Messages)، يهدف إلى تسهيل عملية التحقق من هوية جهات الاتصال والتأكد من أن محادثاتك المشفرة آمنة تمامًا.

فبعد سلسلة من التعديلات التصميمية الطفيفة، تركز جوجل هذه المرة على الأمان، حيث تقدم ميزة التحقق من مفاتيح التشفير عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، وهي خطوة تجعل تقنية التشفير المتقدمة في متناول المستخدم العادي.

وداعًا للأكواد الطويلة.. مرحبًا بمسح QR

في السابق، كانت عملية التحقق من التشفير من طرف إلى طرف تتطلب مقارنة رمز طويل ومعقد مكون من 80 رقمًا مع جهة الاتصال الخاصة بك، وهي عملية مرهقة وغير عملية. أما الآن، فقد أصبحت أسهل بكثير.

عندما يصلك التحديث، ستتمكن من فتح أي محادثة، والضغط على اسم جهة الاتصال في الأعلى، ثم اختيار "التفاصيل". وهناك، عند الضغط على خيار "التحقق من التشفير"، ستظهر لك شاشة جديدة للأمان والخصوصية ترشدك خلال العملية.

تبدو العملية بسيطة للغاية: كل ما عليك فعله هو مسح كود QR الخاص بجهة الاتصال، ثم تجعلهم يمسحون الكود الخاص بك. وبمجرد الانتهاء، يتم التحقق من أن المحادثة بينكما آمنة ومشفرة بالكامل. ولأولئك الذين يفضلون الطريقة القديمة، لا يزال خيار مقارنة الرمز المكون من 80 رقمًا متاحًا.

متى ستصل الميزة للجميع؟

تتوفر هذه الميزة حاليًا في أحدث نسخة تجريبية (Beta) من تطبيق "رسائل جوجل"، ولم تصل بعد إلى الإصدار المستقر. وكانت جوجل قد أعلنت سابقًا أن التحقق عبر كود QR سيصل رسميًا في عام 2025 لجميع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 9 والإصدارات الأحدث.

وتعد هذه الطريقة الجديدة أكثر ملاءمة وسرعة من مقارنة سلسلة طويلة من الأرقام، مما يجعلها خطوة مهمة لتعزيز أمان المستخدمين دون تعقيدات.