بداية متعثرة لهاتف جوجل الجديد.. شكاوى متعددة من المشترين الأوائل لـ Pixel 10

بدأت الشكاوى المبكرة بالظهور من بعض المستخدمين الذين تسلموا هواتف Pixel 10 الجديدة، حيث يبدو أن إطلاق أحدث هواتف جوجل الرائدة لم يكن سلسًا تمامًا، على الرغم من الإثارة التي أحاطت به.

وكانت جوجل قد ركزت في هواتفها الجديدة على ميزتين أساسيتين وهم معالج Tensor G5 الجديد المصنّع بتقنية 3 نانومتر، ودعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي Qi2، بالإضافة إلى العديد من الحيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لكن يبدو أن هناك مشاكل أخرى لم تكن في الحسبان.

أثقل من المتوقع

أول وأبرز شكوى مشتركة بين العديد من المستخدمين هي أن الأجهزة الجديدة أثقل بشكل ملحوظ من سابقاتها في سلسلة Pixel 9.

ويشعر مستخدمو هاتف Pixel 10 Pro XL على وجه الخصوص بعدم الراحة بسبب حجمه الكبير ووزنه الزائد، مما يجعل استخدامه بيد واحدة مؤلمًا.

ويعود السبب في هذه الزيادة في الوزن إلى إضافة الحلقة المغناطيسية اللازمة للشحن اللاسلكي Qi2، بالإضافة إلى استخدام بطارية أكبر. وللمقارنة بالأرقام:

Pixel 9 يزن 198 جرامًا، بينما Pixel 10 يزن 204 جرامًا.

Pixel 9 Pro XL يزن 221 جرامًا، بينما Pixel 10 Pro XL يزن 232 جرامًا.

مشاكل في الشحن والدفع و Android Auto

لم تتوقف الشكاوى عند الوزن، بل امتدت لتشمل مشاكل وظيفية أخرى:

الدفع اللاسلكي: أبلغ بعض المشترين عن مشاكل في الدفع عبر تقنية "Tap-to-pay"، قائلين إنهم لا يستطيعون إضافة بطاقاتهم المصرفية.

الشحن: اشتكى آخرون من أن الهواتف تسخن بشكل مفرط بعد الشحن اللاسلكي، بينما يعاني البعض من بطء شديد في الشحن، سواء كان سلكيًا أو لاسلكيًا.

Android Auto: بالنسبة للعديد من المستخدمين، كانت ميزة Android Auto غير قابلة للاستخدام على الإطلاق.

وقد اعترفت جوجل بمشكلة Android Auto، وقالت إنها على علم بها وتؤثر فقط على طرازات سيارات معينة، ووعدت بطرح إصلاح لها قريبًا.

بشكل عام، ورغم أن هذه تقارير مبكرة وقد لا تمثل جميع المستخدمين، إلا أنها ترسم صورة لبداية متعثرة لهاتف جوجل الرائد، وتضع ضغطًا على الشركة للاستجابة بسرعة لهذه الشكاوى عبر تحديثات برمجية لمعالجتها.