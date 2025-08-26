قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران تطلق حملة ترويجية في مطار دوسلدورف بألمانيا.. صور
الزمالك يعتلي صدارة الدوري بفوز مهم على فاركو
محافظ الإسكندرية: نتابع التنبؤات الجوية على مدار الساعة
الإيجار القديم بعد الوفاة.. دليلك للحصول على وحدة بديلة
حكم الرجوع عن الحلف.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة ويخرج كفارة اليمين
نجوى فؤاد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا
تطوير تاريخي بحديقة الجيزة.. إنهاء إجراءات استيراد 362 حيوانا
هل تبديل الذهب بالذهب حرام؟ انتبه لـ3 حقائق منها سبب نهي النبي
زيلينسكي يقترح تركيا ودول الخليج وأوروبا لاستضافة محادثات سلام محتملة مع بوتين
نتنياهو : بدأ الأمر في غزة وسينتهي فيها وسنهزم أعداءنا ونستعيد رهائننا
شيكو بانزا يحرز الهدف الأول للزمالك في شباك فاركو
ترامب: ليس هناك أي شيء حاسم في غزة وسنتحدث عن عقوبات على روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خبر سيئ لمستخدمي أندرويد.. جوجل ستجعل تثبيت التطبيقات من خارج المتجر أصعب بكثير

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل عن تغيير جذري في سياسات نظام أندرويد، من شأنه أن يجعل عملية تثبيت التطبيقات من خارج متجر "بلاي" الرسمي (المعروفة بـ "التثبيت الجانبي" أو Sideloading) أكثر صعوبة بشكل كبير، في خطوة يراها الكثيرون تقرب فلسفة أندرويد من نهج آبل الأكثر انغلاقًا.

أوضحت الشركة أنها ستفرض قريبًا "متطلبات التحقق من هوية المطورين" على جميع التطبيقات التي يتم تثبيتها على أجهزة أندرويد، سواء كانت من متجر "بلاي" أو من متاجر خارجية أو عبر تحميل ملفات APK مباشرة.

الهدف: مكافحة التطبيقات الضارة والاحتيال

تؤكد جوجل أن الهدف من هذا الإجراء الجديد هو زيادة الأمان وحماية المستخدمين من التطبيقات الضارة، خاصة تلك "التطبيقات المزيفة المقنعة" التي تنتحل صفة تطبيقات رسمية، مثل تطبيقات البنوك. وشبّهت الشركة الإجراء الجديد بفحص الهوية في المطارات، مؤكدة أنها لن تتدخل في محتوى التطبيقات نفسها.

وتستشهد جوجل بإحصائيات مقلقة، حيث وجدت أن التطبيقات المثبتة من خارج المتجر الرسمي أكثر عرضة لاحتواء برامج ضارة بأكثر من 50 مرة. وأشارت إلى أن فرض هذا الشرط على متجر "بلاي" في عام 2023 أدى بالفعل إلى انخفاض ملحوظ في البرامج الضارة وعمليات الاحتيال.

كيف ستعمل الإجراءات الجديدة؟

سيظل بإمكان المطورين توزيع تطبيقاتهم عبر قنوات بديلة، ولكن سيتعين عليهم أولاً المرور عبر عملية تحقق إلزامية من خلال "وحدة تحكم مطوري أندرويد" الجديدة. بعد التحقق من هويتهم، سيحتاجون إلى تسجيل أسماء حزم ومفاتيح تطبيقاتهم قبل أن يتمكن المستخدمون من تثبيتها على أجهزة أندرويد المعتمدة.

وتشمل "أجهزة أندرويد المعتمدة" جميع الأجهزة التي تحتوي على خدمات جوجل، أي تقريبًا كل هواتف أندرويد المباعة خارج الصين.

الجدول الزمني للتطبيق

سيتم تطبيق هذه السياسة الجديدة على مراحل خلال السنوات القادمة:

أكتوبر 2025: بدء الاختبارات الأولية.

مارس 2026: إتاحة وحدة التحكم الجديدة لجميع المطورين للتحقق من هوياتهم.

سبتمبر 2026: إطلاق الميزة رسميًا في أربع دول هي: البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند.

2027 وما بعده: تخطط جوجل لتوسيع المتطلبات لتشمل جميع أنحاء العالم.

لا شك أن هذه الخطوة تبدو وكأنها مأخوذة مباشرة من كتاب قواعد آبل، وهي تشبه إلى حد كبير أنظمة الحماية في نظام macOS. ورغم أنها قد تكون خطوة إيجابية لمكافحة البرامج الضارة، إلا أنها تثير قلق الكثيرين من أن تكون مجرد خطوة إضافية نحو إغلاق نظام أندرويد بشكل مفرط وغير ضروري، مما يفقده إحدى أكبر مزاياه التنافسية.

جوجل شركة جوجل نظام أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

ترشيحاتنا

الدكتور غانم السعيد

أستاذ بالأزهر: العامية المصرية نتاج عبقرية وخصوصية وهوية فريدة لشعبها

ترتيب زوجات الرسول محمد

ترتيب زوجات الرسول محمد وأبنائه وأحفاده.. كم عددهم؟.. 31 حقيقة عن آل البيت

مفتي الجمهورية يزور مركز تمكين المرأة بجامعة الأمير سونغكلا

مفتي الجمهورية من جامعة الأمير سونغكلا: قضية المرأة أولتها الشريعة موفور العناية والاهتمام..صور

بالصور

بعد وفاة أطفال المنيا الغريبة .. علامات تنقذ ضحايا التسمم

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد