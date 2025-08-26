خبر سيئ لمستخدمي أندرويد.. جوجل ستجعل تثبيت التطبيقات من خارج المتجر أصعب بكثير

أعلنت شركة جوجل عن تغيير جذري في سياسات نظام أندرويد، من شأنه أن يجعل عملية تثبيت التطبيقات من خارج متجر "بلاي" الرسمي (المعروفة بـ "التثبيت الجانبي" أو Sideloading) أكثر صعوبة بشكل كبير، في خطوة يراها الكثيرون تقرب فلسفة أندرويد من نهج آبل الأكثر انغلاقًا.

أوضحت الشركة أنها ستفرض قريبًا "متطلبات التحقق من هوية المطورين" على جميع التطبيقات التي يتم تثبيتها على أجهزة أندرويد، سواء كانت من متجر "بلاي" أو من متاجر خارجية أو عبر تحميل ملفات APK مباشرة.

الهدف: مكافحة التطبيقات الضارة والاحتيال

تؤكد جوجل أن الهدف من هذا الإجراء الجديد هو زيادة الأمان وحماية المستخدمين من التطبيقات الضارة، خاصة تلك "التطبيقات المزيفة المقنعة" التي تنتحل صفة تطبيقات رسمية، مثل تطبيقات البنوك. وشبّهت الشركة الإجراء الجديد بفحص الهوية في المطارات، مؤكدة أنها لن تتدخل في محتوى التطبيقات نفسها.

وتستشهد جوجل بإحصائيات مقلقة، حيث وجدت أن التطبيقات المثبتة من خارج المتجر الرسمي أكثر عرضة لاحتواء برامج ضارة بأكثر من 50 مرة. وأشارت إلى أن فرض هذا الشرط على متجر "بلاي" في عام 2023 أدى بالفعل إلى انخفاض ملحوظ في البرامج الضارة وعمليات الاحتيال.

كيف ستعمل الإجراءات الجديدة؟

سيظل بإمكان المطورين توزيع تطبيقاتهم عبر قنوات بديلة، ولكن سيتعين عليهم أولاً المرور عبر عملية تحقق إلزامية من خلال "وحدة تحكم مطوري أندرويد" الجديدة. بعد التحقق من هويتهم، سيحتاجون إلى تسجيل أسماء حزم ومفاتيح تطبيقاتهم قبل أن يتمكن المستخدمون من تثبيتها على أجهزة أندرويد المعتمدة.

وتشمل "أجهزة أندرويد المعتمدة" جميع الأجهزة التي تحتوي على خدمات جوجل، أي تقريبًا كل هواتف أندرويد المباعة خارج الصين.

الجدول الزمني للتطبيق

سيتم تطبيق هذه السياسة الجديدة على مراحل خلال السنوات القادمة:

أكتوبر 2025: بدء الاختبارات الأولية.

مارس 2026: إتاحة وحدة التحكم الجديدة لجميع المطورين للتحقق من هوياتهم.

سبتمبر 2026: إطلاق الميزة رسميًا في أربع دول هي: البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند.

2027 وما بعده: تخطط جوجل لتوسيع المتطلبات لتشمل جميع أنحاء العالم.

لا شك أن هذه الخطوة تبدو وكأنها مأخوذة مباشرة من كتاب قواعد آبل، وهي تشبه إلى حد كبير أنظمة الحماية في نظام macOS. ورغم أنها قد تكون خطوة إيجابية لمكافحة البرامج الضارة، إلا أنها تثير قلق الكثيرين من أن تكون مجرد خطوة إضافية نحو إغلاق نظام أندرويد بشكل مفرط وغير ضروري، مما يفقده إحدى أكبر مزاياه التنافسية.