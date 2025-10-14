رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام

قدم اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، التهنئة إلى القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على النجاح الكبير لقمة السلام التي احتضنتها شرم الشيخ، وتوجت عامين من العمل السياسي والدبلوماسي المصري لإنهاء مأساة أهل غزة بعدما استشهد نحو ٧٠ ألفا معظمهم من النساء والأطفال.

وأشاد بما قامت به الدولة المصرية من دور وطني وإنساني عظيم في إنهاء الحرب وقيادة الجهود الدولية نحو السلام في قمة شرم الشيخ، بحضور دولي رفيع شكل أكثر من ممثلين عن ٣٠ دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

وقال اللواء أحمد ناصر ، إن النجاح الكبير الذي حققته قمة السلام، والذي انتهى بإعلان اتفاق تاريخي لوقف نزيف الدم وإنهاء معاناة أشقائنا في غزة، يُعد شهادة جديدة على حكمة القيادة المصرية، وثبات مواقفها الداعمة للحق، وسعيها الدائم لنشر السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

واستكمل تصريحاته قائلاً: لقد أعادت مصر، من خلال هذه الخطوة الجريئة، التأكيد على مكانتها المحورية كدولة صاحبة رؤية ومسؤولية، لا تدخر جهدًا في الدفاع عن قضايا أمتها، وتعمل بروح العروبة والإنسانية في آنٍ واحد، موضحا إن الجهود التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف تؤكد أن مصر ستظل درع الأمة، وعنوانًا للسلام، ومنارةً للدبلوماسية المتزنة والفاعلة.

ويؤكد رئيس الاتحاد المصري للترايثلون أن ما تحقق في شرم الشيخ لم يكن مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو انتصار للقيم والمبادئ والإنسانية، ويعكس الوجه الحقيقي لمصر القوية، القادرة على صنع التغيير، وصياغة مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

واختتم حديثه بالتعبير عن فخره واعتزازه بالرئيس السيسي، قائد المسيرة وصاحب الرؤية الثاقبة، موجها كل الشكر والتقدير، على هذا الإنجاز الذي يليق بمصر وبمكانتها التاريخية، ويُجسّد قوتها الناعمة وتأثيرها الإقليمي والدولي.