ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
الكنائس المصرية تدعم قرارات الرئيس السيسي لوقف الحرب على غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو

عرض برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقرير فيديو من أحد محلات الذهب لمعرفة الأسعار اليوم الثلاثاء 14-10-2025.


وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن هناك أحداث سياسية كثيرة خلال الفترة الأخيرة، والكثير يريد معرفة تأثير ذلك على أسعار الذهب.


وكشف صاحب محل ذهب، عن أن أسعار الذهب في تصاعد خلال الفترة الأخيرة، وأن الذهب من أكثر المنتجات الحساسة التي تتأثر بأي أحداث، وأن أسعار الذهب عالميا تشهد ارتفاعات كبيرة.

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا يسجل الآن 5480 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4700 جنيها للجرام، أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6250 جنيها للجرام.


300 جنيه ارتفاع بسعر الذهب


وأشار إلى أن سعر الذهب محليا ارتفع خلال الأسبوع الأخير مقارنة بالسابق له حوالي 300 جنيه، وخلال الشهر الأخير ارتفع حوالي 700 جنيه أو 800 جنيه.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاعات كبيرة، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب.

وكشف نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الأسباب الرئيسية لـ الارتفاع المتواصل للذهب، وقال إن السبب في ذلك يرجع لارتفاع الأسعار عالميا وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار محليا.

ووجه نصيحة للمواطنين بشأن أسعار الذهب، قائلا : " أسعار الذهب الآن مرتفعة والمؤشرات تشير إلى أن الأسعار في الصاعد، وأن أي مواطن يمتلك أموالا فشراء الذهب مكسب له في هذه الفترة".

وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الحالية والمقبلة سيظل الذهب في الارتفاعات بسبب الأحداث العالمية، وأن سعر الذهب مرتبط بسعر الوقاية العالمية.

سعر الذهب عالميًا 2025


حققت أسعار الذهب قفزة عالمية جديدة لتتجاوز المكاسب الأسبوعية 0.1 % لتسجل الأونصة قيمة 3886.83 دولار.

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.


 

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

