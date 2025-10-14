قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟
هيونداي تكشف النقاب عن سوناتا 2026 الجديدة.. بهذا السعر
عطلت حركة المرور.. سقوط شجرة ضخمة يثير الذعر في الكيت كات
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 حالة ترقب من المتعاملين في السوق المحلي لتطورات الأسعار العالمية.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية):

سعر الذهب عيار 24:

سعر البيع: 6274 جنيها

سعر الشراء: 6246 جنيها

عيار 22:

سعر البيع: 5751 جنيها

سعر الشراء: 5725 جنيها

سعر الذهب عيار 21:

صعود تاريخي لأسعار الذهب والأوقية تتخطى 4,000 دولار

سعر البيع: 5490 جنيها

سعر الشراء: 5465 جنيها

سعر الذهب عيار 18:

سعر البيع: 4706 جنيهات

سعر الشراء: 4684 جنيها

عيار 14:

سعر البيع: 3660 جنيها

سعر الشراء: 3643 جنيها

عيار 12:

سعر البيع: 3137 جنيها

سعر الشراء: 3123 جنيها

الأونصة:

بالجنيه المصري: 195152 جنيها للبيع، و194264 جنيها للشراء

بالدولار الأمريكي: 4097.52 دولار

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 43920 جنيها

سعر الشراء: 43720 جنيها

أسعار الذهب اليوم  

أسعار الذهب

شهد عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، سعر بيع بلغ 6274 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء 6246 جنيهًا.

أما عيار 22، فقد سجل سعر بيع 5751 جنيهًا، وسعر شراء 5725 جنيهًا.

عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، بلغ سعر بيعه 5490 جنيهًا، وسعر شرائه 5465 جنيهًا.

عيار 18، سجل سعر بيع 4706 جنيهات، وسعر شراء 4684 جنيهًا.

أما الأعيرة الأقل مثل عيار 14 وعيار 12، فقد سجلت أسعارًا أقل، حيث بلغ سعر بيع عيار 14 نحو 3660 جنيهًا، وعيار 12 نحو 3137 جنيهًا.

وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجلت سعرًا بلغ 195152 جنيهًا للبيع، و194264 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعرها بالدولار الأمريكي 4097.52 دولار.

الجنيه الذهب، سجل سعر بيع 43920 جنيهًا، وسعر شراء 43720 جنيهًا، ويُفضل اقتناؤه من قبل المستثمرين في الذهب.

سعر الذهب عيار 24 متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

عمرو محمود ياسين وزوجته

عمرو محمود ياسين يعلن خضوع زوجته لعمليه دقيقة ويطلب الدعاء لها

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سيارة الوحش

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

ترشيحاتنا

حنان مطاوع

حنان مطاوع عن اختيارها ضمن أفضل الأدوار النسائية: ربنا يكملها على خير

الفنانة نهال عنبر

نهال عنبر : انعقاد قمة شرم الشيخ فخر لمصر

الفنان محمود ياسين

ذكرى رحيل فتى الشاشة الأول.. رحلة محمود ياسين في عالم الفن

بالصور

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية
محطات شحن السيارات الكهربائية

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا
تسلا
تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا
سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل
فيلم السادة الأفاضل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد