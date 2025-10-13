سعر عيار الذهب في مصر اليوم 13-10-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025،
أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم :
سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم
سعر البيع: 6223 جنيها
سعر الشراء: 6194 جنيهًا
سعر الذهب عيار 22:
سعر البيع: 5704 جنيهًا
سعر الشراء: 5678 جنيهاً
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا
سعر البيع:5445 جنيهًا
سعر الشراء: 5420 جنيهًا
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18
سعر البيع: 4667 جنيهًا
سعر الشراء: 4646 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
سعر البيع: 43560 جنيهًا
سعر الشراء: 4336 جنيهًا
سعر البيع:193553 جنيهًا
سعر الشراء نحو 192664 جنيهً