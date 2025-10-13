قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
الرئيس السيسي يستقبل إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش قمة شرم الشيخ
سعر عيار الذهب في مصر اليوم 13-10-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025،
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم :

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم

سعر البيع: 6223 جنيها

سعر الشراء: 6194 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22:

سعر البيع: 5704 جنيهًا

سعر الشراء: 5678 جنيهاً


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

سعر البيع:5445 جنيهًا

سعر الشراء: 5420 جنيهًا
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18  

سعر البيع: 4667 جنيهًا

سعر الشراء: 4646 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم

سعر البيع: 43560 جنيهًا

سعر الشراء: 4336 جنيهًا

سعر البيع:193553 جنيهًا

سعر الشراء نحو 192664  جنيهً

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

