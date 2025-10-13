المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

أعلن المخرج هادي الباجوري عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني بعد احتفاله بطرح ونجاح فيلم هيبتا2.





ونشر هادي الباجوري عبر انستجرام صور من زفافه وعلق عليها:"كتبنا كتابنا، كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل دا ".





أحداث فيلم هيبتا



فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، وهو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى قائمة ضيوف شرف يشاركون في الأحداث.

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا، كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع، ويجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.



العرض الخاص

واحتفل نجوم وصنّاع فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة بالعرض الخاص الذي أُقيم وسط أجواء مميزة وحضور لافت للأبطال وصنّاع العمل، منذ أيام ومنهم: منة شلبي، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك بالاضافة الى ظهور خاص للنجم هشام ماجد.

وتألق فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء، وانضم إليهم ممثلو الشركات المنتجة والإعلاميون والمؤثرون إلى جانب أبرز وجوه المجتمع مثل: اشرف عبد الباقي، رانيا يوسف، زينة عبد الباقي، محمد حفظي، جيسكا حسام الدين، أبو الأنوار، أحمد سانتا، شادي ألفونس، هيثم دبور، أسامة الهادي، أحمد عصام السيد، شاهيناز العقاد. في ليلة احتفالية مميزة سبقت انطلاق العرض الرسمي للفيلم في صالات السينما.

وأكد المخرج هادي الباجوري أن الفيلم، والذي يأتي بعد مرور 8 سنوات على طرح الجزء الأول، ليس تكملة، أو جزءًا ثانيا لكنه عمل مستقل ومنفصل له لغته وسرده الخاص، ويحمل نضجًا فنيًا وإنسانيًا يُواكب العصر الحالي.

وقال الباجوري، خلال المؤتمر الصحفي إن القصة مختلفة، ومواكبة لزمنها، وبها الكثير من النضج عن الوقت الذي نفذ فيها هيبتا المحاضرة الأخيرة، موضحا أن الفيلم ليس موجّهًا فقط لمن شاهد فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة.