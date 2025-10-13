"المصطلحات العسكرية في معجم المنجد في اللغة" أحدث إصدارات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كتابًا جديدًا بعنوان "المصطلحات العسكرية" تأليف الدكتور أحمد محمود الخضري، مدرس بقسم أصول اللغة في جامعة الأزهر.

يهدف الكتاب إلى رصد المصطلحات العسكرية الواردة في معجم المنجد في اللغة للويس معلوف، وهو أحد أقدم المعاجم الحديثة وأكثرها انتشارًا، وذلك من خلال دراسة لغوية ودلالية موسعة تسعى إلى تأصيل هذه المصطلحات وبيان جذورها وتطورها عبر الزمن.

ويعد هذا العمل محاولة جادة لـ رسم "بطاقة شخصية" للمصطلحات العسكرية، تكشف عن تاريخها وحياتها، وتوضح اشتقاقها ودرجة أصالتها أو حداثتها، وتجيب عن أسئلة لغوية دقيقة من قبيل: من أين جاءت؟ ومتى ظهرت؟ وكيف صيغت؟ وما التغيرات التي طرأت عليها في مبناها ومعناها؟

أما مؤلف الكتاب، الدكتور أحمد محمود الخضري، فهو مدرس بقسم أصول اللغة بجامعة الأزهر، حاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، كما حصل على الماجستير والدكتوراه في أصول اللغة بتقدير ممتاز ومرتبة الشرف الأولى.

وللدكتور الخضري اهتمام خاص بمجالات تحقيق المخطوطات، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومهارات البحث اللغوي والتحليل الصوتي، كما أنه عضو في الاتحاد الدولي للغة العربية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في توثيق التراث اللغوي والمعجمي العربي، ودعم الدراسات المتخصصة التي تسهم في إبراز ثراء اللغة العربية وتطورها عبر العصور.