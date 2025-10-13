قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حبيب مايان السيد.. تفاصيل شخصية حسن مالك في هيبتا ٢

حسن مالك
حسن مالك

يواصل الممثل الشاب حسن مالك تأكيد مكانته كأحد أبرز الوجوه الشابة في السينما المصرية، من خلال دوره اللافت في فيلم هيبتا 2: المناظرة الأخيرة، حيث يجسّد شخصية مصطفى، الشاب الجامعي صاحب الكاريزما الطاغية بين زملائه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يخفي خلف هذه الجاذبية صراعًا داخليًا عميقًا بين الصورة التي يقدّمها للعالم وحقيقته التي يحاول الهروب منها.

من خلال أداء واقعي بعيد عن المبالغة، يرسم حسن مالك ملامح شابٍ يواجه أسئلة جيله عن الهوية، والصدق العاطفي، والقبول الاجتماعي. في البداية، يبدو مصطفى واثقًا وساخرًا من كل شيء، يقدّم النصائح لمن حوله كما لو أنه يمتلك مفاتيح الحياة، لكن لقاءه بـ فريدة (مايان السيد)، الفتاة الصريحة التي لا تنبهر بسهولة، يغيّر مسار نظرته إلى نفسه والعالم.

مع تطوّر العلاقة بينهما، يبدأ الوجه الحقيقي لمصطفى في الظهور، فينقلب من الشاب الذي يضحك الجميع إلى من يبحث عن ذاته وسط إرثٍ نفسي معقد وتجارب أسرية تركت أثرًا عميقًا فيه.

يقدّم حسن مالك الشخصية بصدقٍ لافت يجعله أقرب إلى جيله، فهو لا يكتفي بأداء الدور، بل يعكس من خلاله مأزقًا يعيشه كثير من شباب اليوم: التوتر بين ما يظهر على السوشيال ميديا وبين الواقع الإنساني المليء بالشكوك والهشاشة.

فيلم هيبتا 2: المناظرة الأخيرة من إخراج هادي الباجوري وتأليف محمد صادق، ويشارك في بطولته منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، ومايان السيد، مع ضيفي الشرف أشرف عبد الباقي وهشام ماجد. وقد انطلق الفيلم مؤخرًا في دور العرض محققًا إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ضمن قائمة الأعلى في شباك التذاكر.

حسن مالك هيبتا فيلم هيبتا

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

حقوق البرلمان: حديث ترامب عن انخفاض معدل الجريمة له دلالات قوية على الاستقرار الأمني ودعاية للسياحة المصرية

المهندس أحمد ناصر

نائب: قمة شرم الشيخ جسدت قدرة مصر على تحقيق التوازن الإقليمي والدولي

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: قمة شرم الشيخ لحظة تاريخية تعيد الأمل لشعوب المنطقة.. وتؤكد أن السلام خيار الشعوب

بالصور

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

