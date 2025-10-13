قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مي فاروق لـ صدى البلد: لقب السلطانة من الجمهور فخر لي.. فيديو (خاص)

مي فاروق
مي فاروق
أوركيد سامي

احتفلت الفنانة مي فاروق بألبومها الذي طرحته مؤخراً ، بحضور أسرتها وعدد من نجوم الفن و الإعلاميين، وتحدثت عن تفاصيل ألبومها ومشروعاتها الفنية المقبلة.

قالت مي فاروق في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري: "الالبوم من 9 أغنيات خطوة مهمة في حياتي، جاءت متأخرة ولكن الحمد لله كل حاجه في وقتها.

وأضافت مي فاروق عن سبب نجاح أغنية باركوا و تعلق الجمهور بها لأنها جاءت بالصدفة وارتبطت مع الجمهور بيوم فرحي ، اخترتها قبل زفافي و الفرح بفتره بسيطة ، و فكرت إني اغنيها يوم فرحي ، بالفعل حققت نجاحاً كبيراً لأنني أشعر بكل كلماتها و متأثرة بها كدا ، و بعدها أصبحت علامة في كل الأفراح ، تشارك الناس و يسمعها كل " العرسان " و هو أمر يسعدني جدا أن أكون متواجدة في مناسبة جميلة و يوم لا يمكن أن ننساه.
بخصوص لقب " السلطانة" الذي اطلقه الجمهور عليها بعد طرح أغنية بهذا الاسم ، قالت مي   لا أهتم  بالالقاب كثيراً و لكن فخر لي ، و أغنية سلطانة جاءت صدفة فوجئت بالملحن مدين قبل فرحي بيقولي على أغنية تحمل اسم سلطانة

يذكر أن أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها بالنجاح الذي حققه أحدث ألبوماتها، مشيرة إلى أنه كان ثمرة مجهود طويل وتعب كبير.


وكتبت مي عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: "ألبوم تاريخي أخد مني كتير تعب ومجهود، لكن ربنا عوّضني بحبكم وبالنجاح الكبير اللي حصل، شكرًا لكل صنّاع الألبوم وكل زملائي وحبايبي اللي نوروني وشرفوني، وشكر خاص لجمهوري الغالي.. بحبكم".


بعد تصدرها التريند كأول عروس فى 2025

وكانت قد طرحت الفنانة مى فاروق، أول أغنيات ألبومها فى يوم 4 يناير بعنوان "باركوا", الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وكانت قد احتفلت مى، بزفافها على الفنان محمد العمروسى، بأحد الفنادق الكبرى، فى أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، والرياضة، والاعلام، وعلقت مى على حفل زفافها، ونشرت صورة جمعتها بالفنان محمد العمروسى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت:" من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا، أجمل لحظاتنا، وجودكم معانا في يوم فرحنا اكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودى حاجه عمرها مابتتقدر  بتمن".

وطرحت أغنيتها الثانية فى 9 يناير وكانت بعنوان" سلطانة " من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة اخراجية له مع الاغنيات، الأغنية تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن الحب والسعادة والاستقرار بين اثنين محبين.

ومع الأول من فبراير واصلت مى فاروق تألقها وتقديمها أعمالها المميزة، وطرحت أغنيتها الثالثة هى باسم "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، وميكس وماستر أمير محروس.. أغنية "ميزنى"، تحمل الطابع الرومانسى، وتنطق بمشاعر الحب الصادقة، وترجمتها مى بصوتها وأدائها المتميز، حيث انسجمت الموسيقى مع الكلمات والأداء بشكل رائع، لتخلق تجربة فنية متكاملة تصل إلى أذن وقلب المستمع بسهولة.

مي فاروق

