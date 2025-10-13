أحمد زاهر يعلن استرجاع حسابه على انستجرام بعد اختراقه

كشف الفنان أحمد زاهر، عن استعادة حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد تعرضه للاختراق.

وكتب أحمد زاهر، عبر ستوري حسابه على انستجرام: “الحمد لله تم استرجاع الاكونت”.

أحمد زاهر

وكانت قد أعلنت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن تعرض حساب والدها الفنان أحمد زاهر للاختراق، محذرة الجمهور لما قد ينشر عليه.

وكتبت ملك أحمد زاهر، عبر انستجرام: “أكونت بابا غالبًا معمول له هاك، متأسفة على أي حاجة هتشوفوها عليه، بس اعرفوا إن مش هو”.

وكانت آخر أعمال أحمد زاهر، مسلسل «سيد الناس»، عرض رمضان الماضي 2025، إخراج وتأليف محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، ومنة فضالي.