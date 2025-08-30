من يوم ما جيتي الدنيا وقلبي أتعلق بيكي.. أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته

حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة ابنته الفنانة ليلى أحمد زاهر، بمناسبة عيد ميلادها معبر عن حبه الكبير لابنته.

ونشر أحمد زاهر صور له مع ابنته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وانتي طيبه يا روح قلبي يا حبيبتي و صاحبتي وبنتي يا اغلي و احلي بنوته في الدنيا كل سنه وانتي ناجحه و مكسره الدنيا باذن اللّٰه من يوم ما جيتي الدنيا وقلبي أتعلق بيكي و شفت الدنيا جميله وحياتي كلها جميله بوجودك فيها بحبك يا لولتي يا حته من قلبي ويصادف النهارده يوم عيد ميلادك و عرض اول حلقه من اول بطوله ليكي ( هند ) مبروك يا روح قلبي ان شاء اللّٰه ربنا هايكرمك وهاتكسري الدنيا وانا متحمس اوي و مستني اتفرج”.

عيد ميلاد ليلى زاهر

ويصادف اليوم ال 30 من أغسطس، عيد ميلاد الفنانة ليلى أحمد زاهر، والتي أتمت عامها ال 22.