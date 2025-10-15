بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ما لفت أنظار الحاضرين خلال قمة شرم الشيخ كان وجود مجموعة من عناصر التأمين المميزين الذين أكدت أنهم وحوش بمعنى القوة واللياقة والانضباط.

الجاهزية واللياقة البدنية

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هؤلاء الأبطال الذين يتمتعون بالجاهزية واللياقة البدنية العالية كانوا يحيطون بالشخصيات المهمة وينتشرون في أماكن حسّاسة داخل مقر انعقاد القمة، في مشهد يعكس مستوى التنظيم والدقة في تأمين حدث عالمي بهذا الحجم.

وتابعت، أن انتشار عناصر التأمين بهذا الشكل ليس مبالغاً فيه كما يحاول البعض تصويره على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هو أمر طبيعي لدولة تستضيف واحدة من أهم القمم الدولية، ويحضرها قادة من مختلف دول العالم.

وأكدت أن مصر حرصت على أن تكون في أبهى صورها، ليس فقط في الاستقبال الدبلوماسي، ولكن أيضاً في الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تليق بمكانتها وبضيفها الكبير.

وعبّرت عن استيائها من بعض التعليقات الساخرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفتها بأنها «تجاوزات مُبتذلة» لا تعبر عن المصريين الحقيقيين.

رئيس أكبر دولة في العالم

وأوضحت أن استقبال رئيس أكبر دولة في العالم في مصر يستوجب كل هذا الاحترام والحفاوة، مشيرة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُجيد تقدير الرجال والمواقف، وأن ما فعله يعكس تقاليد مصر الأصيلة في الكرم والضيافة وحسن التعامل مع الضيوف.