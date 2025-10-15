قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بدء تحضيرات مسلسل غادة عبد الرازق الجديد في رمضان " عاليا".. صور

تحضيرات مسلسل غادة عبد الرازق
تحضيرات مسلسل غادة عبد الرازق
سعيد فراج

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق، التحضير لمسلسلها الجديد، الذي يحمل اسم عاليا وتشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع العام الميلادي 2026. 

وبدأت غادة عبد الرازق، جلسات العمل لمسلسل عاليا، وصاحبها الفنانان محمد رياض والفنان صبري فواز. 

تحضيرات مسلسل غادة عبد الرازق 
تحضيرات مسلسل غادة عبد الرازق 

أعمال غادة عبد الرازق 

وكان أحدث أعمال غادة عبد الرازق، في السينما هو فيلم أحمد وأحمد، الذي تم عرضه مؤخرا في السينمات. 

ويشارك في بطولة فيلم أحمد وأحمد عدد كبير من الفنانين من بينهم، محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم غادة عبد الرازق وآخرين من اخراج أحمد نادر جلال، تأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وفي الدراما، لعبت الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل شباب إمرأة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وشارك في بطولة مسلسل "شباب امرأة" إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، چوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عمر، شايما الشريف، طارق النهري، عمرو وهبه، داليا شوقي، ومحمود حافظ. العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

غادة عبد الرازق أعمال غادة عبد الرازق الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل عاليا

