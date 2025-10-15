رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو

نشرت رئاسة الجمهورية حصاد قمة شرم الشيخ للسلام في فيديو، يوجز أبرز مخرجات هذه القمة التاريخية.

من شرم الشيخ "مدينة السلام" الساحرة، وعبر تكاتف دولي غير مسبوق، أرسلت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة قوية وموحّدة إلى العالم، تمحورت حول ضرورة إنهاء الصراع في غزة، وفتح مسار حقيقي لإرساء السلام والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط.

واختتمت قمة شرم الشيخ للسلام أعمالها بحضور لافت لقادة وممثلي أكثر من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، لتؤكد مكانة مصر المحورية كقاطرة للعمل الدبلوماسي الهادف إلى حقن الدماء.

وفي هذا السياق، نشرت رئاسة الجمهورية فيديو حصريًا يوجز أبرز مخرجات هذه القمة التاريخية، مسلطة الضوء على النتائج الملموسة التي تمخضت عنها.