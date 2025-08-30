في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

يصادف اليوم ال 30 من أغسطس، عيد ميلاد الفنانة ليلى أحمد زاهر، والتي أتمت عامها ال 22.

وتحرص ليلى أحمد زاهر ، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كما تفضل ليلى أحمد زاهر ، ارتداء الملابس العصرية، ومتابعة أحدث صيحات الموضة لاختيار إطلالتها المميزة.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ليلى أحمد زاهر ، في المكياج على الألوان الناعمة بشكل كبير ، واختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها للظهور بشكل ناعم وبسيط.

كما تميل ليلى أحمد زاهر ، إلى اختيار الوان الشعر الغامقة في الفترة الأخيرة لتتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

وإليكم صور الفنانة ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها