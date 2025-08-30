هيدي كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة هيدي كرم في أحدث ظهور

تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة جمعت بين الأناقة والبساطة، حيث ظهرت مرتدية توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود ونسقت معه بنطلون ملون.





انتعلت هيدي كرم حذاء مسطح باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون المسطردة، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.