الريحان كنز طبيعي يحارب أمراضا خطيرة.. يدعم صحة القلب ويقي من السرطان

لا يقتصر نبات الريحان على كونه إضافة للطعام، بل يُعد من الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية التي قد تساعد في الوقاية من أمراض خطيرة مثل: أمراض القلب، السكري، والسرطان، إضافة إلى دعمه للمناعة والصحة العقلية.

فوائد صحية لإستخدام عشبة الريحان

ولكن الخبراء ينصحون بتناوله باعتدال، خاصة لمن يتناولون أدوية مميعة للدم، نظرًا لمحتواه العالي من فيتامين، وفقا لما نشر في موقع "Medical News Today، Web Med، ومن أبرز فوائد الريحان ما يلي :

ـ مضادات أكسدة قوية:

ويحتوي الريحان على نسبة عالية من فيتامين K إلى جانب مضادات أكسدة قوية مثل: البوليفينولات والفلافونويدات، والتي تعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي، ما يساهم في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

ـ مضاد للالتهابات وداعم للمفاصل:

أشارت دراسات، إلى أن مركبات الريحان مثل اليوجينول وحمض الروزمارينيك تساعد على مكافحة الالتهابات المزمنة، وهو ما يجعله خيارًا واعدًا في حالات مثل التهاب المفاصل وأمراض الأمعاء.

ـ حماية القلب وتنظيم الضغط:

ويعمل اليوجينول الموجود في الريحان على حصر قنوات الكالسيوم، ما قد يساعد على خفض ضغط الدم. كما أظهرت أبحاث أن تناول الريحان يساهم في تحسين مستويات الدهون وخفض الكوليسترول الضار.

ـ تنظيم سكر الدم والوقاية من السكري:

ويساعد مستخلص الريحان يمكن في خفض مستويات السكر عبر تحسين حساسية الأنسولين وتثبيط إنزيمات هضم الكربوهيدرات، ما يجعله داعمًا قويًا للوقاية من السكري من النوع الثاني.

ـ الوقاية من السرطان:

وتحتوي أوراق الريحان على مركبات طبيعية قادرة على تثبيط نمو خلايا سرطانية في الكبد والرئة والفم والجلد، من خلال تحفيز موت الخلايا السرطانية وتعديل التعبير الجيني.

ـ دعم المناعة ومقاومة العدوى:

أثبتت أبحاث، أن زيت الريحان يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا مثل E. coli وStaphylococcus aureus، كما أظهر نشاطًا ضد بعض الفيروسات والفطريات، مما يعزز قدرته على دعم جهاز المناعة الطبيعي.

ـ تحسين الصحة العقلية والذاكرة:

ويعتبر الريحان من الأعشاب المكيّفة (Adaptogens) التي تساعد الجسم على التكيف مع التوتر، حيث أظهرت دراسات أنه يقلل القلق ويحسّن الانتباه والذاكرة.

ـ إدارة الوزن وصحة البشرة:

بحسب دراسة أجريت مؤخرا، أن استنشاق زيت الريحان ساعد على تقليل الدهون وزيادة الكوليسترول النافع HDL. كما أن الزيت العطري للريحان قد يفيد في علاج حب الشباب وتحسين نضارة البشرة.