إطلالة لافتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار من دبي

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في أحدث ظهور لها من دبي.

وتألقت نسرين طافش، بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستانا مجسما باللون الأسود، ليكشف عن جمالها وأناقتها.



وسبق أن كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، بعض التفاصيل عن حياتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء، ولا يميل إلى الشهرة.

وخلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش حضورها حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات؛ أوضحت نسرين: "أحمد مش من النوع اللي بيتأثر بكلام الناس أو يغير بدون سبب، عنده ثبات انفعالي غير عادي".

وأضافت أن زوجها حريص على خصوصيته بدرجة كبيرة، قائلة: "ما بيحبش يطلع في الإعلام، وحساباته على السوشيال ميديا خاصة؛ لأنه بطبعه إنسان بيميل للعزلة والهدوء".