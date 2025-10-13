قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
السيسي: أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إطلالة لافتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار من دبي

ميرنا محمود

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في أحدث ظهور لها من دبي.

وتألقت نسرين طافش، بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستانا مجسما باللون الأسود، ليكشف عن جمالها وأناقتها.


وسبق أن كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، بعض التفاصيل عن حياتها مع زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر، مؤكدة أنه يفضل الابتعاد عن الأضواء، ولا يميل إلى الشهرة.

وخلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش حضورها حفل إطلاق ألبوم الفنانة جنات؛ أوضحت نسرين: "أحمد مش من النوع اللي بيتأثر بكلام الناس أو يغير بدون سبب، عنده ثبات انفعالي غير عادي".

وأضافت أن زوجها حريص على خصوصيته بدرجة كبيرة، قائلة: "ما بيحبش يطلع في الإعلام، وحساباته على السوشيال ميديا خاصة؛ لأنه بطبعه إنسان بيميل للعزلة والهدوء".

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

غلاف الكتاب

"المصطلحات العسكرية في معجم المنجد في اللغة" أحدث إصدارات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

مي فاروق

مي فاروق لـ صدى البلد: لقب السلطانة من الجمهور فخر لي.. فيديو (خاص)

أحمد زاهر

أحمد زاهر يعلن استرجاع حسابه على انستجرام بعد اختراقه

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

