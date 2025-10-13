مصطفى كامل: واجهت الفساد داخل نقابة الموسيقيين.. وسأظل أدافع عن حقوق الأعضاء

في ذكرى مرور 3 سنوات على توليه رئاسة نقابة المهن الموسيقية، وجّه الفنان مصطفى كامل كلمة إلى أعضاء الجمعية العمومية وأبناء النقابة في جميع محافظات مصر، عبّر فيها عن امتنانه لما تحقق من إنجازات خلال فترة ولايته، مؤكدًا استمرار جهوده في حماية حقوق الموسيقيين والدفاع عن مصالحهم.

مدير البرنامج العربي بالقاهرة السينمائي: نلتزم بدعم وحضور قوي للسينما العربية في المهرجان قبل عرضه في الجونة.. صدور البوستر الرسمي للفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد

وقال كامل في بيانه: أستعيد اليوم ذكرى أول يوم لي داخل النقابة بعد إعلان نتيجة الانتخابات في 11 أكتوبر 2022، حين تشرفت برئاسة أكبر وأعرق نقابة فنية في مصر والعالم العربي. كان الفضل أولاً وأخيرًا لله تعالى، ثم لمجموعة كبيرة من الأصدقاء الشرفاء من القاهرة وكل المحافظات الذين دعموني وساهموا في تحقيق النجاحات التي نفخر بها اليوم، أهدي إليهم جميعاً كل ماتم من نجاح وإصلاح ورقي وأرصدة مالية مُشرفة فهم أصحاب هذا النجاح برهانهم الطيب علي دعمي و مساندتي .

وأضاف شكراً لكل من عاونني حقاً وصدقاً وعملاً في رجوع حقوق الموسيقيين التي أُهدرت لسنوات وسنوات سواء من الزملاء أعضاء المجلس أو موظفي النقابة أو الزملاء نقباء الفروع أو رؤساء لجان العمل وجميع مجالس الإدارات .

وأشار نقيب الموسيقيين أعتذر لكل شخص كان جديراً بأن يكون بجانبي داخل النقابة ولم أستطيع مساعدته ومساندته ودعمه بأي إنتخابات تمت ظناً مني بضرورة عدم التدخل في إختيارات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وأقر وأعترف بأن قراري جانبه الصواب ( بعض الشئ ) وأنه من واجبي إذا أراد الله لي الحياة والبقاء أن أعلن وأدعم وأساند وأنصح الجمعيه العموميه بإختيار فلان وفلان إذا كان يستحق المسانده والدعم لتتقدم النقابه أكثر مما تقدمت .

وأكد كامل توليت مهمتي وكلي ثقة في الله بأن الله سينصرني علي كل الأفاقين والمحتالين وآكلي السحت والحرام، وقد كان وأقتحمت عش الدبابير وجحور الثعابين وأوكار اللصوص، وواجهت ومازلت أواجه كل أفعالهم القذرة هم ومجموعاتهم وأعوانهم من عدماء الشرف وعدماء الضمير ولا تزال الحرب قائمه مع ( مصطفي كامل ) فقط، وسأظل بأمر الله وبنصره وقوته أقولها ( أنا لها ) .

وقال كامل وصلني أن هناك من يعاونهم من بعض الأشخاص المحيطين بي وبالمجلس وقلت لا يمكن، فكان أكبر دليل علي صدق المعلومة هو تسريب رسالة صوتية لزميل عزيز بالمجلس من جروب مجلس الإدارة، وهنا أيقنت أن هناك أشخاصاً لا تريد لليتامي أن تحيا حياة كريمة ولا يهمها الفلاح والنجاح والرقي ولا ترغب حتي في غسل سمعتها القذر، والأغرب أن المجلس بأكمله لم يغادره أحداً علي الجروب حتي الآن .

وتابع كامل تعرضت النقابة لواقعة تخص أحد المتجاوزين وتضر بالمال العام وقررت إتخاذ اللازم قانوناً، وسيظل المبدأ عندي لا يتجزأ ( الجنيه مثل المليون ) ولن أتهاون في حق كل من أئتمنني علي ماله وعرضه ومستقبل أولاده أياً كانت النتائج وأياً كانت العواقب .

وأشار مصطفى كامل أقسم بالله العظيم أنني لم أتخذ قراراً ضد مصلحة الإعضاء أوالمعاشات أو الأرامل منذ أن توليت المسئولية، ولم أجامل أو أُنافق أحداً من أجل البقاء علي الكرسي، ولم أتصنع الود ولم أتعمد نيل الرضا ولم أبتسم في الوجوه من أجل شراء الذمم عاملت الله فيكم تاجرت مع الله بكم أحتسبت عند الله وحده كل خطوة خطوتها معكم.

وأكد جاري تنظيم لقاءات وجولات بكل محافظات مصر لتوضيح الكثير والكثير من الأمور ولقاء كل الأخوة الأحباب بدون إنتخابات ومناقشة الجميع والإستماع لكل وجهات النظر المختلفة وتوضيح مايجب إيضاحه علي كل المستويات ( إدارة النقابة ليست إعانات وأحضان وبوس إدارة النقابة موضوع كبير .

واختتم نقثيب الموسيقيين حديثه شكراً لرب العالمين والحمدلله حمداً كثيراً وشكراً لحضراتكم علي ثقتكم الغالية منذ بداية المرحلة يوم ٢٠٢٢/١٠/١١ وحتي الآن، حفظ الله كل من كان معي لنصرة المظلوم وعودة الحق لأصحابه ورحم الله كل من فارقني من أصحاب القلوب الطيبة التي حلمت لكم بمستقبل نظيف وراقي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يسعي لعودة الظلم والسرقة والضلال وإهدار حقوق المتقاعد والمريض والأرملة واليتيم، وأفوض أمري إلي الله في كل خائن ومتآمر ومتلون وصاحب الوجهين والمنافق وعديم الشرف والأمانة، وكل عام وحضراتكم بخير إلي أن نلتقي في جمعية عمومية ضرورية وهامة بداية العام ٢٠٢٦ بإذن الله .