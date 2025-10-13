مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن القائمة الكاملة لقسم "الاختيار الرسمي خارج المسابقة"

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن برنامج "الاختيار الرسمي خارج المسابقة" ضمن دورته الثامنة التي تُقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر.

ويضمّ البرنامج 24 فيلمًا تمثل أبرز إنتاجات صناع السينما في العالم، إلى جانب مواهب جديدة لافتة، من بينها ثلاثة عروض عالمية أولى وعدد كبير من العروض الدولية والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يعزّز مكانة المهرجان كجسر رئيسي للسينما العالمية في المنطقة.

تُشكّل الاختيارات رحلة عميقة داخل القصص الإنسانية المعاصرة، وتتناول طيفًا واسعًا من القضايا؛ مثل: الاضطرابات الاجتماعية والسياسية وتغيّر المناخ، مرورًا بتعقيدات الحب والذاكرة. وتحمل الأفلام المصنّفة تحت فئة "نجمة الجونة الخضراء" رؤى مضيئة حول الأزمات البيئية، فيما تقدّم أفلام "سينما من أجل الإنسانية" سرديات حيوية عن العدالة وحقوق الإنسان.

ولهذه المناسبة قالت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان إن "الاختيار الرسمي خارج المسابقة لهذا العام، يحظى بمكانة كبيرة، إذ يلتقط روح العصر من منظور إنساني معقد. تستكشف الأفلام قضايا إنسانية ملحّة وجوهريّة؛ الكلفة العاطفية الباهظة للنضال من أجل العدالة الاجتماعية، والأثر المستمر للأزمات البيئية، إلى جانب البنية المعقّدة للأسرة والذاكرة، والسعي الإنساني الدائم نحو الحب والانتماء. إنها مرآة صادقة لقلق العالم المعاصر، وشهادة على روح الإنسان التي لا تتوقف عن السعي للتغيير".

ومن جهته قال أندرو محسن، رئيس البرمجة بمهرجان الجونة: "يسعدنا أن نقدّم هذا القسم بوصفه بانوراما مدهشة للسينما العالمية، تضمّ أبرز أفلام العام وأكثرها ترقّبًا، والتي حصدت مجموعة من الجوائز المرموقة ينضم إليها الآن فيلم "النعمة" للمخرج باولو سورنتينو الحاصل على كأس فولبي لأفضل ممثل من مهرجان البندقية، وفيلم "صراط" للمخرج أوليفر لاشيه، اختيار إسبانيا للمشاركة في جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولي".

قائمة أفلام البرنامج الرسمي خارج المسابقة:

شُعلة - ABLAZE

إخراج: توماس كرويثوف | فرنسا، بلجيكا

بينما تتصاعد شرارة الغضب الاجتماعي في فرنسا عام 2018، تنغمس كارين في نشاط سياسي يهدد زواجها واستقرار حياتها. عرض عالمي أول.

الحيوانات في الغابة - ANIMALS IN WAR

إخراج: ميروسلاف سلابوشبيتسكي، ويوليا شاشكوفا، وماكسيم توزوف، وأوليكسي محمدوف، وسفياتوسلاف كوستيوك، وإيفان سوتكين، وأندري ليداهوفسكي | ألمانيا، أوكرانيا

يحكي الفيلم سبع قصص حقيقية عن الإنقاذ والبقاء في أوكرانيا، ويشارك في إحداها الممثل شون بين، مع موسيقى أصلية لفرقة Imagine Dragons. ينافس الفيلم في فئة "نجمة الجونة الخضراء".

قمر أزرق - BLUE MOON

ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، أيرلندا

رحلة شاعر غنائي أسطوري بين مجد برودواي ووحدته المتآكلة. بطولة إيثان هوك وأندرو سكوت، الحائز على الدب الفضي لأفضل أداء مساعد في برلين.

غبار مشتعل - BURNING DUST

إبراهيم سعيدي | كردستان

بينما تتحوّل بحيرة أورمية إلى سهول من الملح، تواجه قرية ديزاج دول، التي كانت يومًا خصبة، انهيارًا بيئيًا شاملًا. وسط المحاصيل الميتة وسبل العيش التي تلاشت، يكافح الجيران من الكُرد والأذريين لإنقاذ أرضهم، متشبّثين بالإيمان وبقوة الصمود المشترك في وجه قسوة الطبيعة التي لا تهدأ. عرض عالمي أول ينافس في فئة "نجمة الجونة الخضراء".

الشيطان يدخن (ويحفظ أعواد الثقاب المحترقة في نفس العلبة) - The Devil Smokes (and Saves the Burnt Matches in the Same Box)

إرنستو مارتينيز بوتسيو | المكسيك

في ريف المكسيك، يعيش خمسة أشقاء تحت رعاية جدتهم المصابة بالفصام بعدما هجرهم والدهم، ومع اختلاط الخوف بالخيال، يتلاشى الواقع في رؤى مؤرقة. حصد الفيلم جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين.

دي جي أحمد - DJ AHMET

جورجي إم. أونكوفسكي | مقدونيا الشمالية، والتشيك، وصربيا، وكرواتيا.

يتتبع الفيلم رحلة صبي في قرية نائية بمقدونيا الشمالية، يجد حريته في الموسيقى الإلكترونية بينما يواجه ضغوط المجتمع. حصد الفيلم جائزة الجمهور وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان صندانس.

أحلام (جنس حب) - (DREAMS (SEX LOVE

داغ يوهان هوجيرود | النرويج

يدور الفيلم حول فتاة مراهقة تختبر شعف الحب الأول في حكاية تمتد عبر ثلاثة أجيال من النساء لتثير تأملات حول الرغبة والذاكرة وحقائق العلاقة الحميمية الغامضة. فاز الفيلم بجائزة الدب الذهبي، وجائزة الفيبريسي في مهرجان برلين 2025.

فرانكشتاين - FRANKENSTEIN

غييرمو ديل تورو | الولايات المتحدة

معالجة معاصرة لرواية ماري شيلي الكلاسيكية، تعيد اكتشاف مساحات الخلق والخطيئة والإنسانية الممزقة.

هابي بيرثداي - HAPPY BIRTHDAY

سارة جوهر | مصر (فيلم الافتتاح)

في فيلمها الطويل الأول تقدم سارة جوهر دراما مؤثرة عن التفاوت الطبقي في القاهرة، حيث يتقاطع عيد ميلاد طفلة ثرية مع آمال فتاة عاملة تظن بالخطأ أنها مدعوة. فاز الفيلم بثلاث جوائز في مهرجان تريبيكا: أفضل فيلم دولي، وأفضل سيناريو دولي، وأفضل مخرجة. ينافس الفيلم في فئة "سينما من أجل الإنسانية".

حادث بسيط - IT WAS JUST AN ACCIDENT

جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورغ

يقدم الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان؛ كوميديا سوداء مشوقة، حيث يواجه سجناء سياسيون سابقون رجلا يعتقدون أنه عذبهم، في حكاية لا تُنسى عن الذاكرة والعدالة والإنسانية الهشة. ينافس الفيلم في فئة "سينما من أجل الإنسانية".

النعمة - LA GRAZIA

باولو سورينتينو | إيطاليا

يعود المخرج الحائز على جائزة الأوسكار باولو سورينتينو إلى عالم السياسة الإيطالية، في فيلم يرسم بعمق ملامح رئيس خيالي يؤدي دوره الفائز بجائزة فولبي كوب توني سيرفيلو، وهو يواجه في نهاية ولايته الأخيرة أسئلة جوهرية عن الشيخوخة والسلطة والمسؤولية الأخلاقية.

إيميلي الصغيرة أو هويّة المطر - LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN

مايليس فالاد، وليان شو هان| فرنسا، بلجيكا، اليابان

مقتبس عن رواية آميلي نوثومب. يرصد فيلم الرسوم المتحركة اكتشاف الطفلة إيميلي للعالم والذاكرة والخيال.

ولنا في الخيال… حب؟ - LOVE IMAGINED

سارة رزيق | مصر

في فيلمها الطويل الأول تتقصى المخرجة حكاية أستاذ جامعي منطو، تضطرب حياته حين تطلب منه إحدى الطالبات مساعدتها في مشاكلها العاطفية، وأثناء محاولته الواسطة بينها وبين حبيبها، يكتشف شيئا في الطالبة يوقظ مشاعره النائمة. عرض عالمي أول في مهرجان الجونة.

أطفال الأراضي المنخفضة - LOWLAND KIDS

ساندرا وينثر | الولايات المتحدة، والدنمارك، والمملكة المتحدة

وثائقي مؤثر عن أول مجتمع أمريكي يُهجّر بسبب تغيّر المناخ. شارك في الإنتاج المخرج دارين أرونوفسكي. ينافس الفيلم في فئة "نجمة الجونة الخضراء".

الحياة المضيئة - THE LUMINOUS LIFE

جواو روزاس | البرتغال، فرنسا

في فيلمه الأول يتقصى المحرج حكاية شاب في لشبونة يحاول التوفيق بين أحلامه الموسيقية وحبه الضائع في بحث هادئ عن المعنى والنور.

صنع في الاتحاد الأوروبي - MADE IN EU

ستيفان كومانداريف | بلغاريا، ألمانيا، التشيك

يدور الفيلم حول عاملة مصنع تواجه مرضًا غامضًا يُحوّلها إلى أول مصابة بـ"كوفيد" في بلدة صغيرة، لتبدأ سلسلة من الاتهامات والذعر الجماعي.

البعث - RESURRECTION

بي غان | الصين، فرنسا

في عالم فقد القدرة على الحلم، تظهر امرأة قادرة على رؤية العوالم الخفية وإيقاظ ما تبقى من الخيال. حصد الفيلم جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كان.

بذور - SEEDS

بريتاني شين | الولايات المتحدة

في عملها الأول، وبصورة شاعرية بالأبيض والأسود، تتقصى المخرجة حكاية مزارعين من أصول إفريقية يصارعون من أجل البقاء وملكية الأرض. ينافس الفيلم في فئة "نجمة الجونة الخضراء".

قيمة عاطفية - SENTIMENTAL VALUE

يواكيم تريير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا

يستكشف الفيلم دراما عائلية حساسة تتناول لقاء معقّد بين أب وابنتيه بعد سنوات من القطيعة. حاز الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي. يُذكر أن الفيلم السابق للمخرج يواكيم تريير "أسوأ شخص في العالم" عُرض في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021.

صراط - SIRÂT

أوليفر لاشيه | إسبانيا

أب وابنه في رحلة بحث عن الابنة المفقودة وسط احتفال صوفي صاخب في جبال المغرب. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان.

صوت السقوط - SOUND OF FALLING

ماشا شيلينسكي | ألمانيا

أربع نساء، يفصل بينهن الزمن، تجمعهن ذاكرة المزرعة وصمت الأسرار عبر أجيال من النساء.

ضوء - TOMOSHIBI

لورينزو سكوارسيا | إيطاليا

في عرضه العالمي الأول، يحكي الفيلم قصص الناجين من تسونامي اليابان عام 2011، الذين يعيشون خلف الجدران التي تفصلهم عن البحر وتذكّرهم به في آن واحد.

نصدقك - WE BELIEVE YOU

شارلوت ديفييه، وأرنو دوفاي | بلجيكا

في عملهما الأول، يقدم المخرجان دراما قانونية مؤثرة عن أم تكافح لحماية طفليها داخل قاعة محكمة تحوّلت إلى ساحة معركة. ينافس الفيلم في فئة "سينما من أجل الإنسانية".

حين يصبح النهر بحراً - WHEN A RIVER BECOMES THE SEA

بيريه فيلا بارثيلو | إسبانيا

بورتريه صادق عن فتاة تواجه آثار الاعتداء الجنسي، في فيلم يلتقط هشاشة الروح الإنسانية بلغة سينمائية هادئة.

مهرجان الجونة السينمائي:

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

عن مدينة الجونة:

مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 35 عاماً وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع. تضم مدينة الجونة 9,200 وحدة سكنية تم تسليمها و18 فندق يشمل 2,800 غرفة ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام البريطاني والسويسري ومستشفى دولي ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال و4 مارينا و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية بالإضافة الي واحد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومركز للمؤتمرات والثقافة وغيرها من الخدمات الحيوية. يبلغ عدد سكان مدينة الجونة حوالي 25,000 نسمة من أكثر من 50 جنسية مختلفة، وتقع مدينة الجونة على بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي الذي يبعد حوالي 4 ساعات طيران من أوروبا.