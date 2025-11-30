موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد

تترقب جماهير كرة اليد مواجهة قوية ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين موسم 2025-2026، حيث يلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على صالة نادي هليوبوليس بالشروق.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن المباراة ستقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في واحدة من أهم مباريات الموسم بين القطبين.

ووافق نادي هليوبوليس على استضافة اللقاء لصالح النادي الأهلي، على أن يقام بدون حضور جماهيري، وذلك بناءً على شروط إدارة هليوبوليس، في ظل عدم توفر الصالات الرئيسية مثل حسن مصطفى واستاد القاهرة خلال هذا التوقيت.

وتعد المواجهة إحدى أبرز قمم الدوري، وسط انتظار كبير لمعرفة من سيحسم الصراع في هذه المرحلة من البطولة.