الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3646 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4688 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5470 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6251 جنيهًا للجرام.



ويرى خبراء أن المعدن النفيس لا يزال يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الإقبال على الذهب مستمر سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.