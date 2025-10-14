50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار

اكد المتحدث باسم بلدية غزة بأنه لا يمكن البدء في عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام دون فتح الشوارع الرئيسية في مدينة غزة.

وذكر المتحدث باسم بلدية غزة في تصريحات إعلامية له : هناك 50 مليون طن من الركام جراء الحرب الإسرائيلية.

وقال المهندس كريم الكسار، المنسق العام للجنة إعمار غزة، إن المرحلة الثالثة من إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 3 سنوات بتكلفة تبلغ 30 مليار دولار، بالإضافة إلى 23 مليار دولار تكلفة أول مرحلتين، بإجمالي 53 مليار دولار.

وأضاف الكسار، في برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن المرحلة الثالثة ستشهد بناء 200 ألف وحدة سكنية دائمة بشكل إضافي عما سيتم عمله في المرحلتين الأولى والثانية، ليبلغ إجمالي الوحدات في القطاعى 460 ألف وحدة.

وأشار إلى أن البنية التحتية لقطاع غزة سيتم الانتهاء منها في المرحلتين الأولى والثانية، سواء الطرق والقطاع الصحي والمستشفيات وقطاع التعليم وغيرها.

وأوضح أن خطة الإعمار سيتعمد على مشاركة الشعب الفلسطيني نفسه ليقوم الفلسطيني نفسه بتعمير بلده وإعمارها.