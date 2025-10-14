شوبير يكشف الكواليس الكاملة لـ أزمة طارق مصطفى مع نجم الأهلي السابق

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الأزمة التي اشتعلت في الأيام الأخيرة بين طارق مصطفى ، والثنائي أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق، وأحمد ياسر نجم المصري البورسعيدي السابق.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية : من كام يوم الكابتن أيمن أشرف ظهر في لقاء واتكلم على المدربين وقال فيه مدربين بياخدوا فلوس وعمولات عشان يلاعبوا اللاعيبة، فالمذيع قال له مين تقصد، مرضيش يوضح، ورأيي هو كلام ملوش لازمة إلا لو معاك مستندات وأدلة، لكنه كلام عموما طال المدربين كلهم".

وتابع شوبير: "بعدها راح كابتن أحمد ياسر لاعب المصري السابق ، طلع في لقاء مع زميلتنا سهام صالح وقال المقصود بالكلام ده كابتن طارق مصطفى".

وأضاف شوبير: "أنا الحقيقة صحيت لقيت كابتن طارق مصطفى مكلمني 5 أو 6 مرات ، وقال لي شفت اللي حصل يا كابتن وبعت لي الفيديو اتفرجت عليه اتخضيت، وقال لي هبعت شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، وبلاغ للنائب العام، وبعدها أيمن أشرف نزل بيان وقال كابتن طارق مصطفى زميل عزيز ولا أقصده، لكن برضه كابتن طارق قال لي أنا كلمت المحامي وهاخد كل الخطوات ولازم أحبسه".

وواصل أحمد شوبير: "طبعا العرض والشرف والأمانة ده موضوع ممنوع الاقتراب، يا جماعة للأسف الشديد دائما بنطعن فيها، وناس بتتكلم وتقول ولا عندها أي معلومة وأي هبد وخلاص وأي كلام، وقلت لكابتن طارق مصطفى ابدأ بالمجلس الأعلى للإعلام الأول، وبعد كده أحمد ياسر نزل بيان محترم رد فيه للكابتن طارق مصطفى اعتباره".

وختم : "طيب الفيديو اللي أساء لطارق مصطفى كام واحد شافه ، وأساء لسمعة الراجل قد أيه..؟، بس عموما الاعتذار شيمة الكبار، بس نصيحة يا جماعة دي سمعة ما ينفعش أقوم من النوم ألاقي نفسي بيقولوا بياخد عمولات يبقى شكلي إيه، وشهادة لله طارق مصطفى رجل شديد الأدب والاحترام".