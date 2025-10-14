شوبير: توروب لن يتحمل مسؤولية نتيجة مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في النادي الأهلي، وتكريم النادي لـ عماد النحاس اليوم بعد نجاحه في قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل سفره لتولي قيادة الزوراء العراقي.

وقال شوبير خلال تصريحاته الاذاعية :" الدنماركي بيس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، لن يتحمل المسؤولية الكاملة في مباراة الفريق المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي، حيث سيصل مساعدوه مساء اليوم، ليعقدوا اجتماعًا مع الجهاز الفني الحالي.

وأوضح أن توروب سيترك المران لـ عادل مصطفى، في حين سيبحث مع الجهاز الطبي أسباب الإصابات العضلية المتكررة التي يعاني منها الفريق، والتي عادة ما تكون نتيجة حمل زائد على اللاعبين".

وأضاف شوبير: "عادل مصطفى سيقود تدريب الأهلي اليوم الثلاثاء، تحت متابعة من توروب، حيث سيجتمع الأخير مع الجهاز الطبي ومحلل الأداء ومدرب الأحمال ومدرب الحراس، من أجل مناقشة حالة اللاعبين، حيث سيتواجد محمد نجيب وأمير عبد الحميد في المران".

وختم شوبير، أن المساعدين الجدد "هم أمري زابيكس، وجوني مولبي، حيث سيعاون الثنائي المدرب في المهمة الفنية، بالإضافة إلى كاج ستيفانسن مدرب الحراس، إلى جانب مدرب الأحمال، ومحلل الأداء من المقرر له أن يصل الأربعاء أو الخميس".