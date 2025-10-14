قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: توروب لن يتحمل مسؤولية نتيجة مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي

توروب
توروب
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في النادي الأهلي، وتكريم النادي لـ عماد النحاس اليوم بعد نجاحه في قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل سفره لتولي قيادة الزوراء العراقي.

وقال شوبير خلال تصريحاته الاذاعية :" الدنماركي بيس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، لن يتحمل المسؤولية الكاملة في مباراة الفريق المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي، حيث سيصل مساعدوه مساء اليوم، ليعقدوا اجتماعًا مع الجهاز الفني الحالي.

وأوضح أن توروب سيترك المران لـ عادل مصطفى، في حين سيبحث مع الجهاز الطبي أسباب الإصابات العضلية المتكررة التي يعاني منها الفريق، والتي عادة ما تكون نتيجة حمل زائد على اللاعبين".

وأضاف شوبير: "عادل مصطفى سيقود تدريب الأهلي اليوم الثلاثاء، تحت متابعة من توروب، حيث سيجتمع الأخير مع الجهاز الطبي ومحلل الأداء ومدرب الأحمال ومدرب الحراس، من أجل مناقشة حالة اللاعبين، حيث سيتواجد محمد نجيب وأمير عبد الحميد في المران".

وختم شوبير، أن المساعدين الجدد "هم أمري زابيكس، وجوني مولبي، حيث سيعاون الثنائي المدرب في المهمة الفنية، بالإضافة إلى كاج ستيفانسن مدرب الحراس، إلى جانب مدرب الأحمال، ومحلل الأداء من المقرر له أن يصل الأربعاء أو الخميس".

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير تكريم النادي لـ عماد النحاس عماد النحاس الأهلي الزهراء العراقي توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف تكلفة إعادة إعمار غزة

أرشيفية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف عن حجم الضرر في قطاع غزة بسبب الحرب

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة: نتوقع اكتشاف جثث كثيرة خلال إزالة الحطام في غزة

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
فولفو

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد