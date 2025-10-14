الأهلي يقيم حفل تكريم لـ عماد النحاس قبل الرحيل للدوري العراقي

يستعد النادي الأهلي لإقامة حفل تكريم للكابتن عماد النحاس غدًا، الثلاثاء، تقديرًا لدوره البارز وجهوده الكبيرة مع الفريق خلال الفترة الماضية، وما قدمه من إنجازات على مدار عمله مع اللاعبين والجهاز الفني.

تكريم عماد النحاس

وأوضح الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي الأهلي قرر تكريم عماد النحاس، قبل رحيله للدوري العراقي، تعبيرًا عن الامتنان لإسهاماته في رفع أداء الفريق والمساهمة في نجاحاته الأخيرة.

وأضاف أضا، إن هذا التكريم ضمن خطة الأهلي للاحتفاء بالكوادر المتميزة داخل النادي، وتشجيع روح الانتماء والتميز بين لاعبيه وأجهزته الفنية والإدارية.