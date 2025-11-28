ماس كهربائى ينهى حياة شاب فى قرية القلعية بقنا

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثراً بصعق كهربائى ناتج عن ماس كهرباء أثناء تواجده فى منزله بقرية القلعية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بصعق كهربائى فى قرية القلعية التابعة لمركز أبوتشت.

بالانتقال والفحص تبين مصرع أحمد فؤاد طايع 19 عاما، مقيم بقرية القلعية، متأثرا بصعق نتج عن ماس كهربائى.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الشاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالصعق الكهربائى، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.