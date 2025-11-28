جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي من ضبط محاولة تلاعب في المستندات وعينات التحليل للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم المستحقة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

فبناءً على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية بجمرك الدخيلة برئاسة محمد شحاتة مدير عام الحركة و محمد غيط مدير إدارة الحركة ومباحث الأموال العامة بالاشتباه فى مشمول البيان الجمركي رقم 454096 لسنة 2025 باسم شركة (ث ب ل) ، والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن ورق للطباعة والكتابة معفي من ضريبة القيمة المضافة.

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة عاطف محمود مدير التعريفة ومحمد رجب المغربي مدير الحركة وعبد الحميد حسن مفتش مكافحة التهرب الجمركي للمعاينة فتم تأكيد الاشتباه وسحب عينة للتحليل فتم الإفادة بأن الصنف الوارد فعليا هو ورق تغليف للمواد الغذائية الخاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، ويستلزم العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

بلغت الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة مليون و٤٠٦ ألف و١٦٠ جنيه .

جاء ذلك بالتنسيق مع المركز اللوجيستي برئاسة د. ياسر البكري وحسن سليط وإدارة مكافحة التهرب الجمركي بالدخيلة برئاسة محمد عويضة.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .