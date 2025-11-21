جمارك الإسكندرية تضبط محاولتى تهريب هواتف محمولة | صور

تمكن رجال الجمارك بمطار الاسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة .

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي علي رحلة طيران فلاي دبي اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب ا.ح.م مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابةاللجنةالجمركية.

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمد صالح رئيس قسم الفحص ومصطفى المصري مأمور الفحص وإسلام قباري مدير ادارة الفحص فتلاحظ وجود اجسام غريبة و كثافات مختلفة في عدد ٣ حقائب .



بالعرض على ماهر عبدالغني مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من أسماء عدلي مأمور الحركة ، وأحمد سلمان رئيس القسم لتفتيش امتعة الراكب و تفتيشه ذاتيا بحضور هلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وتامر الأحول رئيس قسم الأمن الجمركي .

وبتفتيش حقائب الراكب تم العثور على ٤ هواتف محمولة ماركة iphone xs max بدون علب أو لوازم.

وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط ١٦ هاتف محمول ماركة iphone موديلات مختلفة بدون علب او لوازم ليصل الإجمالى إلى ٢٠ هاتف محمول ماركة iphone موديلات مختلفة .

وقدرت قيمة المضبوطات ب ٣٤٢ ألف و٥٥٠ جنيه .

وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة ب٦٨٥ ألف و١٠٠ جنيه .

وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران الخطوط العربية اشتبه مايكل نبيل رئيس الوردية في الراكبة ا.م.ع مصرية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية،بعرض الراكبة على جهاز فحص الافراد بالأشعة بمعرفة محمد صالح ومحمد علي حنيش رئيسي قسم الفحص و إسلام قباري مدير ادارة الفحص تلاحظ ظهور علامات اشتباة على صورة فحص جسد الراكبة .



وبالعرض على ماهر عبدالغني مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من أحمد سلمان رئيس قسم الحركة وأحمد محي مأموري الحركة لتفتيش أمتعة الراكبة بحضور هلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وتامر الأحول رئيس قسم الامن الجمركي وتفتيشها ذاتيا بمعرفة أسماء عدلي مأمور الحركة.

وبتفتيش امتعة الراكبة بمعرفة اللجنة المشكلة لم يتم العثور علي شئ .

وبتفتيش الراكبة ذاتيا بمعرفة أسماء عدلى منير مأمور الجمرك تم العثور على عدد ١٦ هاتف محمول ماركة iphone موديلات مختلفة بدون علب او لوازم مخبأين حول جسدها.

وقدرت قيمة المضبوطات بـ ٣٢٤ ألف و٩٩٨ جنيه وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بــ ٤٤٩ ألف و٩٩٦ جنيه .

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 18و19 لسنة 2025 وتم ايداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .