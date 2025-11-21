قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك الإسكندرية تضبط محاولتى تهريب هواتف محمولة | صور

الجمارك مع المضبوطات
الجمارك مع المضبوطات
محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك بمطار الاسكندرية الدولي برئاسة  جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة .

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي علي رحلة طيران فلاي دبي اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب ا.ح.م مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابةاللجنةالجمركية.

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمد صالح رئيس قسم الفحص ومصطفى المصري مأمور الفحص وإسلام قباري مدير ادارة الفحص فتلاحظ وجود اجسام غريبة و كثافات مختلفة في عدد ٣ حقائب .

بالعرض على ماهر عبدالغني مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من أسماء عدلي مأمور الحركة ، وأحمد سلمان رئيس القسم لتفتيش امتعة الراكب و تفتيشه ذاتيا بحضور هلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وتامر الأحول رئيس قسم الأمن الجمركي .

وبتفتيش حقائب الراكب تم العثور على ٤ هواتف محمولة ماركة iphone xs max بدون علب أو لوازم.

وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط ١٦ هاتف محمول ماركة iphone موديلات مختلفة بدون علب او لوازم ليصل الإجمالى إلى ٢٠ هاتف محمول ماركة iphone موديلات مختلفة .

وقدرت قيمة المضبوطات ب ٣٤٢ ألف و٥٥٠ جنيه .

وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة ب٦٨٥ ألف و١٠٠ جنيه .

وكانت المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طيران الخطوط العربية اشتبه مايكل نبيل رئيس الوردية في الراكبة ا.م.ع مصرية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية،بعرض الراكبة على جهاز فحص الافراد بالأشعة بمعرفة محمد صالح ومحمد علي حنيش رئيسي قسم الفحص و إسلام قباري مدير ادارة الفحص تلاحظ ظهور علامات اشتباة على صورة فحص جسد الراكبة .

وبالعرض على ماهر عبدالغني مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة من أحمد سلمان رئيس قسم الحركة وأحمد محي مأموري الحركة لتفتيش أمتعة الراكبة  بحضور هلال الغزالي رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وتامر الأحول رئيس قسم الامن الجمركي وتفتيشها ذاتيا بمعرفة أسماء عدلي مأمور الحركة.

وبتفتيش امتعة الراكبة بمعرفة اللجنة المشكلة لم يتم العثور علي شئ .

وبتفتيش الراكبة ذاتيا  بمعرفة أسماء عدلى منير  مأمور الجمرك تم العثور على عدد ١٦ هاتف محمول ماركة iphone موديلات مختلفة بدون علب او لوازم مخبأين حول جسدها.

وقدرت قيمة المضبوطات بـ ٣٢٤ ألف و٩٩٨ جنيه  وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة بــ ٤٤٩ ألف و٩٩٦ جنيه .

قرر  جمال طه  مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 18و19 لسنة 2025 وتم ايداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

جمارك مطار الاسكندرية نمحاولة تهريب لجنة جمركية هواتف محمولة اخبار مصر مال واعمال قانون الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | روبوت بحجم حبة رمل يوصل الدواء داخل جسمك.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

التلفزيون

في اليوم العالمي للتلفاز.. ما هي الآثار الصحية لمشاهدة التليفزيون؟

ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد