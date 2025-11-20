قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اقتصاد

الجمارك تعلن تحصيل 10.5 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بيع مجموعة من البضائع نهائيا لصالح جمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة؛ نهائيًا بقيمة تبلغ 10.5 مليون جنيه شملت 30 لوط من تلك البضائع.

وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي؛ والذي كشف عن قيام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية التابعة لجمارك القاهرة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية حيث تصرفت في تلك البضائع بالمزاد العلني.

جاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلصمن البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أضاف التقرير ان عمليات البيع بالمزاد العلني تمت داخل نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم؛ حيث تم عرض 125 لوطًا للبيع بالمزاد العلني شملت سيارات و بضائع متنوعة مخزنة بجمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب ومخزن ٦ أكتوبر والملاحق الخاصة به   .

أوضح التقرير أنه تم البيع نهائيًأ لنحو 20 لوطاً من السيارات بقيمة 7.94 مليون جنيه بالإضافة لـ 15 لوطًا آخرا من البضائع المتنوعة بقينة 2.524 مليون جنيه.

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

