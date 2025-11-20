الجمارك تعلن تحصيل 10.5 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع بالمزاد العلني

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بيع مجموعة من البضائع نهائيا لصالح جمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة؛ نهائيًا بقيمة تبلغ 10.5 مليون جنيه شملت 30 لوط من تلك البضائع.

وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي؛ والذي كشف عن قيام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية التابعة لجمارك القاهرة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية حيث تصرفت في تلك البضائع بالمزاد العلني.

جاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلصمن البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أضاف التقرير ان عمليات البيع بالمزاد العلني تمت داخل نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم؛ حيث تم عرض 125 لوطًا للبيع بالمزاد العلني شملت سيارات و بضائع متنوعة مخزنة بجمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب ومخزن ٦ أكتوبر والملاحق الخاصة به .

أوضح التقرير أنه تم البيع نهائيًأ لنحو 20 لوطاً من السيارات بقيمة 7.94 مليون جنيه بالإضافة لـ 15 لوطًا آخرا من البضائع المتنوعة بقينة 2.524 مليون جنيه.