نائبة رئيس غانا: نتطلع للاستفادة من التجارب المصرية المتميزة

أشادت نائبة رئيس جمهورية غانا ، نانا أبوك، خلال لقائها مع السفير وائل فتحي سفير مصر بأكرا، بالإنجازات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ودورها الإقليمي الريادي وحضارتها الممتدة.

وأعربت أبوك ، التي تولت مهام منصبها مطلع العام الجاري كأول سيدة تشغل هذا المنصب في غانا ، عن تطلعها إلى الإستفادة من التجارب المصرية المتميزة في مجالات تمكين المرأة ورعاية الشباب والتعليم والصحة.

من جانبه، استعرض السفير الجهود المبذولة لتعزيز معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، والمشاركة بإيجابية في الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة الغانية الجديدة عبر تواجد العديد من الشركات المصرية في السوق الغاني والدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمساهمة في رفع القدرات وتبادل الخبرات.