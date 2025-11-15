قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية

محمد يحيي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية برئاسة ياسر عبدالهادي العتوي بالتنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة مجدي كمال الشهاوي من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

جرت عملية الضبط بناءا على إخبارية مشتركة مقدمة من الإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية وإدارة الفحص بالاشعة مفادها محاولة شركة د . ل. أ تهريب أصناف مخالفة داخل الحاوية رقم 6805909 المصدرة إلى هولندا والمقيد عنها إقرار جمركي رقم 123861 لسنة 2025 ومشمولها طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مقرمشات.

تم تشكيل لجنة برئاسة حسين كمال الرشيدي مدير إدارة حركة الصادر من محمد علي عبدالرحيم مدير التعريفة وأحمد محمود المنسي وطه محمد السنهوري ومحمود ربيع عبدالحميد مأموري الحركة وأحمد ابوضيف وإبراهيم الشاذلي مأموري الامن الجمركي ومحمد هلال مفتش التهرب الجمركي ووليد المغربي مدير إدارة الفحص بالأشعة و أمير عمر و محمد بدوي مأموري الفحص بالأشعة فتبين وجود عدد 87 ألف علب سجائر  أجنبية الصنع ماركات مختلفة karelia - royal - max7 غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخبأه ومخفاة داخل كراتين مقرمشات من نفس المشمول الأصلي للحاوية .

وبلغت الرسوم والتعويضات الجمركية حوالى 11 مليون و 205 الف و 96 جنيه.

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإحالة الشركة للإدارة العامة للشئون القانونية التي أفادت أن الواقعة تهرب جمركي.

وتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام برئاسة د. سعد سالم والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد والإدارة العامة للتهرب الجمركي برئاسة أشرف عبد العاطي .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان نائب رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.

