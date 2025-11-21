قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تشكل لجنة لدمج الأبناء معلومي النسب في أسرهم وتقديم الرعاية الكاملة لهم

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية تتضمن بيانات كاملة عن الأبناء، بمراحلهم العمرية، وشهادات الميلاد، ووضعهم التعليمي، وما ما يتعلق بهم، ويتم تحديثها بشكل دائم، ومدعمة بصور الأبناء، كما أن هناك ربطا كاملا في تلك المنظومة بين الوزارة وكافة مؤسسات الرعاية التي تقوم بإدخال كافة البيانات عن طريقها، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو حوكمة البيانات المتعلقة بقطاع الرعاية الاجتماعية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكر لروح المهندسة الراحلة عبير الحلو استشاري نظم ومعلومات الوزارة السابقة  التي وضعت نواة هذه المنظومة في عام 2020، ولكنها توقفت لعدة سنوات، ثم عادت الوزارة للعمل عليها وإطلاقها في الوقت الراهن.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال ترأسها اجتماع متابعة حصر دور الرعاية أن عدد الأبناء داخل مؤسسات الرعاية يبلغ 7869 ابنا وابنة داخل 465 مؤسسة على مستوى محافظات الجمهورية، مشددة على أنه تم تشكيل لجنة يترأسها رئيس الإدارة المركزية للرعاية ستعمل على دمج الأبناء معلومي النسب في أسرهم وتقديم أوجه الرعاية الممكنة من أجل ضمان عدم ترك الأبناء أسرهم مرة أخرى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على الارتقاء وتطوير منظومة الرعاية المؤسسية والأسرية، خاصة في ضوء حرص الوزارة على تحقيق المصلحة الفضلى لأبناء دور الرعاية، مؤكدة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للأطفال.

وشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمهندس طارق سعد استشاري نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والعاملين بإدارتي الرعاية المؤسسية والأسرية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات.

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
سيارات البنزين
ازالة تعدي
