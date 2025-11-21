أسوان.. تطعيم 352 ألف طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانية

انتهت فرق الصحة بأسوان من تطعيم الأطفال وطلاب المدارس خلال الأسبوع الأول لحملة تطعيمات محدودة ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية للفئة العمرية من 9 شهور حتى 12 عاما، فى إطار خطة الوزارة لتعزيز مناعة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية داخل التجمعات السكانية.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، أن الحملة نجحت خلال الخمسة أيام الأولى فى تطعيم 352 ألف طفل، وهو ما يمثل 62٪ من إجمالى المستهدف حتى الآن، مؤكداً أن الفرق الطبية تواصل عملها المكثف للوصول إلى النسبة المطلوبة قبل انتهاء الحملة.

تطعيم

وأضاف مدير الطب الوقائى، أنه تم أيضاً تطعيم ٨٦٥ طفل غير مصرى داخل نطاق المحافظة، فى إطار حرص وزارة الصحة على توفير الحماية لكافة الأطفال دون تمييز، مشيراً إلى أن الحملة تشمل جميع المناطق السكنية والتجمعات والمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

وأشار أبو المجد، إلى أن فرق التطعيم تعمل على مدار اليوم وفق خطة انتشار واسعة لتغطية القرى والنجوع والمناطق البعيدة، إلى جانب نشر فرق متابعة ميدانية لضمان جودة التطعيم وتسجيل البيانات بدقة.