الإعلاميين ترد على إيقاف ياسمين الخطيب: من حقها ممارسة نشاطها

فجّرت نقابة الإعلاميين مفاجأة جديدة حول قرار إيقاف الإعلامية ياسمين الخطيب، حيث أكدت النقابة أنه لم يصدر عنها أي قرار بمنعها من ممارسة العمل الإعلامي.

وأوضحت النقابة، في ردها على ما تم تداوله، أنه لا يوجد قرار إيقاف رسمي صادر من نقابة الإعلاميين بحق ياسمين الخطيب، مؤكدة أنها لا تزال تملك حق ممارسة نشاطها الإعلامي بشكل طبيعي، سواء من خلال البرامج أو الظهور الإعلامي على مختلف المنصات.

وتأتي تصريحات النقابة وسط حالة من الجدل التي صاحبت قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما جعل بيان النقابة بمثابة توضيح مهم لحسم الجدل حول الموقف القانوني للإعلامية ياسمين الخطيب.