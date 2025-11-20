محمد حازم وكيلا لـ أوقاف أسوان

أصدر الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف قراراً بتكليف الدكتور محمد حازم كوكيل لوزارة الأوقاف بمحافظة أسوان لتولى المسئولية خلفاً للشيخ سمير خليل.

وباشر الدكتور محمد حازم لمهامه داخل ديوان المديرية، حيث باشر متابعة الملفات الإدارية والدعوية، والتنسيق مع الإدارات المختلفة لمواصلة جهود الارتقاء بالعمل الدعوى والخدمى داخل المحافظة.

الأوقاف

وأكد وكيل الوزارة الجديد أن تكثيف البرامج الدعوية والمجتمعية، وتنفيذ سياسة الوزارة فى نشر الفكر الوسطى، ودعم خطط التدريب للأئمة والكوادر الدينية.

وتجدر الإشارة إلى أن وكيل وزارة الأوقاف الجديد كان إمام وخطيب بالوزارة ، وتولى منصب عضو المتابعة الفنية بمديرية أوقاف أسيوط ، ثم منصب عضو الحوكمة بديوان عام الوزارة، وأخيراً وكيلاً لوزارة الأوقاف بمحافظة أسوان.